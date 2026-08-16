Canarias necesita más de 5.600 viviendas para seguir el ritmo de los nuevos hogares

La cuenta de la vivienda en Canarias sigue sin cuadrar. Se forman más hogares de los que el mercado es capaz de cubrir con nuevas casas y esa distancia sigue haciendo más grande un problema que las Islas arrastran desde hace años.

El último Informe Evolución de la Producción en Vivienda, elaborado por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), pone números al agujero. Durante 2025, Canarias acumuló un déficit de 5.637 viviendas entre las casas producidas y los nuevos hogares creados.

Y el golpe no se reparte por igual. Las Palmas concentra 3.731 viviendas de ese desfase, mientras que Santa Cruz de Tenerife suma 1.906. Es decir, prácticamente dos de cada tres viviendas que faltaron el pasado año corresponden a la provincia oriental.

Las Palmas se lleva la peor parte

La diferencia entre las dos provincias es amplia: 1.825 viviendas más de déficit en Las Palmas. El dato muestra hasta qué punto la oferta residencial está teniendo más dificultades para seguir el ritmo de las nuevas necesidades en las islas orientales.

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez / Arturo Jiménez

Eso sí, esas 5.637 viviendas no equivalen a una lista con el mismo número de familias haciendo cola para recibir una casa. El informe compara cuántos hogares nuevos aparecen y cuántas viviendas se producen para absorber esa demanda. El problema es que el contador no vuelve a cero cada 1 de enero. Cuando un año se construye menos de lo que hace falta, esa diferencia se suma a la de ejercicios anteriores. Y ahí es donde la situación empieza a pesar.

El desfase de 2025 es solo una parte de la película. Según los datos difundidos a partir del estudio de ACI, Canarias acumula desde 2021 un déficit de más de 36.500 viviendas. La cifra ayuda a entender por qué levantar unas cuantas promociones no basta para aliviar el problema. Las Islas necesitan producir más vivienda durante varios años si quieren empezar a recortar una distancia que lleva tiempo creciendo.

Además, construir no es pulsar un botón. Hace falta suelo, proyectos, permisos, financiación, obras y meses —o años— hasta que una promoción termina con las llaves en manos de sus propietarios o inquilinos.

En Canarias hay otro ingrediente de sobra conocido: el territorio es limitado y la vivienda compite por espacio con carreteras, servicios públicos, actividad económica, turismo y otras necesidades.

Los hogares corren más que las obras

La clave está en la velocidad. Los nuevos hogares siguen apareciendo más rápido que las viviendas capaces de atenderlos. Cuando esa situación se repite, el déficit se hace cada vez mayor. Canarias no está sola. El informe de ACI cifra en 147.094 viviendas el déficit registrado en España durante 2025, un 40% más que un año antes.

En las Islas, sin embargo, la falta de oferta tiene sus propias particularidades. Cuando no sale suficiente vivienda nueva al mercado, buena parte de quienes buscan casa tienen que mirar al parque ya construido. Eso mete más presión sobre los pisos disponibles y aumenta la pelea por encontrar vivienda, tanto en alquiler como en compraventa, sobre todo en las zonas con mayor concentración de población, empleo y actividad turística.

Los datos también dejan claro que hablar de «falta de vivienda en Canarias» se queda corto. Las necesidades cambian mucho según el territorio. Las Palmas cerró 2025 con un desfase de 3.731 viviendas, casi el doble de las 1.906 registradas en Santa Cruz de Tenerife. Las dos provincias comparten buena parte de los obstáculos —territorio insular, presión demográfica en determinadas zonas o escasez de oferta—, pero los números muestran que la respuesta no puede ser idéntica en todas las islas ni en todos los municipios. No necesita lo mismo un área metropolitana que un municipio turístico o una localidad donde la presión residencial sea menor.

Hay proyectos, pero las casas tardan

Entre los datos algo más positivos aparece el aumento de los visados de obra nueva. Según la información difundida a partir del informe, estos crecieron alrededor de un 17% en Canarias. Es una señal de que empiezan a moverse más proyectos, pero hay una diferencia importante entre tener una promoción sobre el papel y tener un piso listo para entrar a vivir.

Desde que un proyecto arranca su tramitación hasta que se entregan las viviendas puede pasar bastante tiempo. Por eso, más visados no borran de golpe un déficit acumulado de más de 36.500 casas desde 2021. El reto no es solo construir más este año. Es mantener un ritmo alto durante suficiente tiempo para que la oferta empiece a acercarse de verdad a las necesidades de la población.

Recreación de las 74 viviendas protegidas en Tamaraceite Sur. / Ayuntamiento LPGC

El suelo vuelve a aparecer en el centro del debate. ACI señala las limitaciones territoriales y la falta de suelo disponible entre los frenos para responder a la demanda. Pero el problema no se reduce a buscar terrenos nuevos donde levantar edificios. Un análisis del Observatorio Canario de la Vivienda (Obvia), impulsado por Visocan, apunta que las Islas cuentan con suelo urbano consolidado con capacidad potencial para unas 125.000 viviendas, entre libres y protegidas.

El estudio localiza más de 41.800 parcelas con potencial residencial, por lo que el debate también pasa por desbloquear suelo que ya está dentro de la ciudad, agilizar el planeamiento y conseguir que los solares que pueden albergar viviendas terminen haciéndolo. En otras palabras: una cosa es tener suelo sobre el mapa y otra conseguir que allí se construyan casas.

La vivienda protegida sigue siendo una pieza pequeña

La vivienda pública y protegida es otro de los puntos débiles. ACI incluye entre las causas del desequilibrio la escasa oferta de vivienda protegida y el menor ritmo de construcción de vivienda libre.

La cuestión no es solo encontrar un piso, sino encontrar uno que se pueda pagar. Para muchos hogares, los precios del mercado libre están fuera de alcance, por lo que ampliar la oferta asequible resulta clave.

También aquí empiezan a verse movimientos. Desde 2025 se han proyectado casi 400 viviendas protegidas en Canarias, según los datos ligados al informe.

Es un paso, pero todavía pequeño frente al tamaño del agujero. Canarias necesita miles de viviendas nuevas y arrastra una mochila de más de 36.500 desde 2021. El ritmo empieza a subir, pero la distancia por recuperar sigue siendo enorme.