Las subidas de tipos encarecerán más de un 20% la deuda de Canarias en los próximos tres años

Canarias pagará 659 millones de euros en intereses generados por su deuda entre 2027 y 2029, un 22,5% más que en el trienio anterior (2024-2026). Así lo señala el estudio Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda autonómica publicado esta misma semana por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). El trabajo analiza la evolución del gasto en intereses de la deuda pública autonómica hasta 202 y destaca la buena salud de las arcas de las Islas.

El estudio calcula que el Archipiélago desembolsará 192 millones en 2027, 217 millones en 2028 y 250 millones en 2029; frente a los 199 millones de 2024, 165 millones de 2025 y 174 millones previstos para 2026. En términos absolutos, el gasto financiero crecerá en 121 millones de euros, lo que supone el mencionado 22,5% de incremento frente al presente.

Entre las menos ahogadas

Pese al incremento, Canarias figura entre las comunidades con menor coste financiero absoluto del país. Los 659 millones previstos para el periodo 2027-2029 quedan muy lejos de los 7.696 millones estimados para Cataluña, los 4.470 millones de la Comunidad Valenciana, los 3.850 millones de Madrid o los 3.310 millones de Andalucía. Solo Cantabria, Navarra y La Rioja registran un gasto acumulado inferior al canario en ese horizonte temporal.

La proyección de Fedea subraya además el saneamiento relativo de las cuentas públicas canarias. La deuda autonómica de las Islas pasaría del 13,2% del PIB en 2022 al 9,1% en 2029, una reducción de 4,1 puntos porcentuales que mantendría a Canarias entre las regiones menos endeudadas de España, solo por detrás de Navarra. El stock de deuda apenas aumentaría en 291 millones de euros entre 2022 y 2029, que es también uno de los menores incrementos.

Del 6% al 27%

El trabajo, elaborado por los economistas e investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín, parte de una constatación preocupante: las comunidades autónomas han sido «uno de los niveles de la administración con mayor deterioro fiscal» tras la Gran Recesión y la pandemia de la covid, episodios que elevaron la deuda regional desde el 6% del PIB en 2008 hasta el 27% en 2020. Aunque ese porcentaje se ha reducido posteriormente, Fedea advierte de que la mejora responde sobre todo al crecimiento del PIB y no a un saneamiento real.

Los autores justifican la necesidad del estudio por el nuevo escenario monetario. «Todos estos motivos, junto con el aumento del gasto en intereses observado recientemente en las comunidades autónomas, hacen necesario estudiar cuál puede ser el aumento esperado de esta partida de gasto», señalan en el informe.

Más subidas

La fundación recuerda que el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los tipos de interés y, a la vista del comportamiento que muestran los precios, se espera que vuelva a hacerlo en septiembre. Ese aumento del precio del dinero impacta directamente en la deuda viva, por lo que el coste financiero va a crecer.

Así. Marín y Díaz proyectan que el gasto autonómico en intereses va a pasar de los 3.608 millones de euros de 2022 a 11.528 millones en 2029, más del triple en solo siete años. Un incremento que se producirá con independencia de que la ratio de deuda sobre PIB siga descendiendo. ¿Por qué? Porque se seguirá pagando y se empleará para ello entre otras cosas la refinanciación de los vencimientos, que se negociarán con tipos superiores a los que tiene la deuda que expira.

Superávit en 2028 y 2029

La elaboración de estas estimaciones parte del escenario calculado por la AIReF de déficit autonómico del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029. También incorpora un crecimiento nominal del PIB superior al 4% y un coste de financiación cercano al 3% para las nuevas emisiones de deuda. Fedea aclara que «los resultados» reflejan un ejercicio de proyección a políticas constantes, lo que les resta carácter de predicción.

El conjunto de las comunidades abonarán 11.528 millones de euros en intereses durante el año 2029

En el caso de Canarias, la evolución prevista es especialmente significativa porque combina un aumento del gasto financiero con una trayectoria descendente de la deuda. El pago anual de intereses subiría desde los 174 millones de 2026 hasta los 250 millones de 2029, mientras el peso de la deuda sobre la economía regional caería por debajo del 10% del PIB. Esa combinación distingue a las Islas de territorios como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha o Murcia, que seguirían por encima del 20% en 2029.

Fedea concluye que el encarecimiento de la financiación obligará a las comunidades a destinar una porción creciente de sus presupuestos al servicio de la deuda y reclama prudencia en las políticas fiscales expansivas. La fundación advierte de que reducciones significativas de impuestos o programas de gasto con baja rentabilidad social podrían comprometer la sostenibilidad financiera regional en un contexto de tipos de interés persistentemente más altos.