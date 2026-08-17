La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: fumar o beber en la piscina comunitaria puede acabar en los tribunales

La llegada del verano, las vacaciones y el calor a Canarias ponen el foco en el uso de las piscinas comunitarias, que se convierten en uno de los espacios más concurridos de los edificios residenciales. Bañarse, tomar el sol o pasar la tarde junto al agua parecen actividades sin demasiadas complicaciones, pero algunas conductas pueden terminar provocando conflictos entre vecinos.

Una de las dudas más habituales es si se puede fumar o consumir bebidas dentro del recinto de la piscina. La Ley de Propiedad Horizontal no establece una prohibición general, pero permite que las comunidades regulen el uso de sus zonas comunes y restrinjan estas prácticas.

Esto significa que no existe una única respuesta válida para todos los edificios. Antes de encender un cigarrillo o abrir una cerveza, es necesario consultar los estatutos, el reglamento interno y los carteles informativos de la instalación.

No puedes hacer lo que quieras en la piscina comunitaria

Aunque la piscina pertenezca al conjunto de propietarios, cada vecino no puede utilizarla como si fuera un espacio exclusivamente privado. Se trata de un elemento común sujeto a reglas de convivencia, higiene y seguridad.

El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios pueden aprobar normas de régimen interior para ordenar la utilización de los servicios y las zonas compartidas.

Estas reglas pueden fijar horarios, limitar el acceso de invitados, impedir juegos peligrosos y prohibir fumar, consumir alcohol o comer en determinadas áreas. Una vez aprobadas, resultan obligatorias para propietarios, inquilinos y demás ocupantes de las viviendas.

Por tanto, la comunidad puede decidir que no se fume en ningún punto del recinto o habilitar una zona alejada de los bañistas. También puede restringir el consumo de bebidas alcohólicas para evitar molestias, accidentes o problemas de convivencia.

¿Está prohibido fumar en todas las piscinas comunitarias?

La normativa estatal sobre el tabaco no prohíbe de manera general fumar en cualquier piscina comunitaria descubierta. Sí puede impedirlo cuando el espacio sea cerrado o se encuentre dentro de alguno de los lugares protegidos expresamente por la legislación, como determinadas zonas infantiles.

Sin embargo, que la ley estatal no lo prohíba en todos los recintos exteriores no significa que el usuario pueda fumar siempre. La comunidad de propietarios tiene capacidad para establecer una regulación más restrictiva.

El humo, las cenizas y las colillas pueden justificar la prohibición, especialmente cuando la piscina es pequeña, hay menores o resulta imposible mantener una distancia suficiente respecto al resto de usuarios.

Beber está permitido, pero cuidado con el recipiente

La Ley de Propiedad Horizontal tampoco impide de forma general tomar agua, refrescos o bebidas alcohólicas junto a una piscina. Nuevamente, será el reglamento de cada comunidad el que determine qué está permitido.

En Canarias, las piscinas comunitarias están sometidas al Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo. La regulación obliga a mantener unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene y prohíbe utilizar vasos y envases de cristal dentro del agua y en el solárium.

El peligro no está únicamente en el contenido. La rotura de una botella o un vaso puede obligar a cerrar la instalación, vaciar el vaso y revisar el fondo para evitar cortes a los bañistas.

Una comunidad puede permitir el consumo de agua o refrescos en recipientes seguros y, al mismo tiempo, prohibir el alcohol o cualquier bebida cerca del borde de la piscina.

¿Puede la comunidad imponerte una multa?

Este es el punto que más confusión genera. La comunidad de vecinos no tiene una potestad sancionadora general comparable a la de un ayuntamiento o cualquier otra administración pública.

Eso significa que no puede inventar una tabla de multas y cobrar automáticamente 100 o 500 euros a quien fume o beba junto a la piscina. Una sanción económica comunitaria de este tipo podría ser impugnada ante los tribunales.

Si una persona incumple las normas, el primer paso será pedirle que abandone la conducta. El presidente también puede enviarle un requerimiento formal para que respete el reglamento.

Cuando fumar o beber genere molestias graves, daños o riesgos para el resto de los usuarios, la comunidad podrá aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

La comunidad puede llevar el caso ante un juez

El artículo 7.2 impide desarrollar en una vivienda o en el resto del inmueble actividades prohibidas por los estatutos, dañinas para la finca o contrarias a las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Si la conducta continúa después del requerimiento, el presidente podrá presentar una demanda siempre que la junta de propietarios lo haya autorizado.

Será entonces un juez quien pueda ordenar el cese definitivo de la actividad y fijar una indemnización si se acreditan daños y perjuicios. No se trata de una multa impuesta directamente por los vecinos.

En las situaciones más graves, la sentencia puede privar al propietario del derecho a utilizar su vivienda durante un máximo de tres años. Si el infractor es un inquilino, el tribunal puede extinguir sus derechos sobre el inmueble y ordenar su desalojo.

Esta consecuencia extrema no se aplica por beber un refresco o fumar un cigarrillo de manera aislada. Requiere una conducta prohibida o gravemente molesta, su reiteración después de haber recibido un requerimiento y la correspondiente resolución judicial.

Consulta las normas antes de entrar en la piscina

Para evitar conflictos, lo más sencillo es revisar el reglamento expuesto en la instalación o preguntar al presidente o al administrador de la finca.

Las normas pueden variar considerablemente entre edificios. Algunas comunidades prohíben completamente el tabaco y las bebidas alcohólicas, mientras que otras permiten su consumo en zonas concretas y utilizando recipientes que no sean de cristal.

La Ley de Propiedad Horizontal ofrece a los propietarios herramientas para ordenar la convivencia, pero no permite sancionar arbitrariamente. Fumar o beber puede estar prohibido y llegar a provocar un procedimiento judicial si el incumplimiento es grave y reiterado, pero la multa directa de los vecinos no es automática.