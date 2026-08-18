¿Quieres ahorrar en la factura de la luz? Gracias a este botón oculto del aire acondicionado lo conseguirás

En pleno verano, el aire acondicionado es el electrodoméstico más codiciado. Cuando se nota el calor en casa, hay que enchufar estos aparatos que nos proporcionan frío para combatir el las altas temperaturas. Sin embargo, su uso supone un elevado gasto de luz porque se hace un uso diario de ellos durante los meses de verano.

Existen una serie de trucos y consejos para ahorrar en tu factura de la luz en verano, ya que el aire acondicionado cuenta con una trampa que nadie conoce.

El botón oculto del aire acondicionado

Es posible que no podamos encontrar en todos los aparatos de aire este botón, si tienes un aire acondicionado muy antiguo seguramente no puedas aplicarlo.

El famoso botón se conoce como Dry Mode y se trata del modo humedad, suele aparece en el mando dibujado con unas gotas de agua. Gracias a este botón conseguirás un gran ahorro de energía y conseguirás que tu factura de la luz no se tan elevada.

Con este modo se consigue una temperatura ideal en la estancia del hogar y es el modo perfecto para las zonas de costa en la que existe mucha humedad.

Trucos para ahorrar

Ventilación del hogar. Esto es fundamental para un ahorro en la factura de la luz. Ventilar la casa durante los momentos más frescos del día, gracias a esto es posible que no haga falta enchufar el aire acondicionado si lo haces en los momentos adecuados.

Esto es fundamental para un ahorro en la factura de la luz. Ventilar la casa durante los momentos más frescos del día, gracias a esto es posible que no haga falta enchufar el aire acondicionado si lo haces en los momentos adecuados. Ajustar bien la temperatura. La temperatura de un hogar debe estar entre 24 y 26 grados centígrados, por cada grado que se aumente o se disminuya puede aumentar un 8% su factura de la luz.

La temperatura de un hogar debe estar entre 24 y 26 grados centígrados, por cada grado que se aumente o se disminuya puede aumentar un 8% su factura de la luz. Potencia. Antes de elegir en aire, hay que asegurarse de donde se va a colocar y así elegir un aire acondicionado con una potencia acorde para la estancia.

Antes de elegir en aire, hay que asegurarse de donde se va a colocar y así elegir un aire acondicionado con una potencia acorde para la estancia. Aislamiento del hogar. Asegurarse que las ventanas y puertas están bien cerradas, ya que así cuando encendamos en aire se concentrará en la casa y no se escapará.

Mantenimiento. Para que el aire acondicionado funcione de la mejor manera posible debe llevar un mantenimiento, es decir, limpiar los filtros y el ventilador. De esta forma, alargarás la vida útil del aparato y obtendrás un ahorro importante de energía.

Noticias relacionadas

De este modo, podrás pasar un verano cómodo sin comprometer el bolsillo.