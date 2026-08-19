Los socorristas canarios ganarán hasta un 65% más con su primer convenio

Los cerca de 2.000 socorristas que trabajan en las playas de Canarias contarán por primera vez con un convenio colectivo propio. Patronal y representantes de los trabajadores han firmado este miércoles un acuerdo que contempla subidas salariales progresivas de entre el 40% y más del 65%, además de una reducción de la jornada anual y mejoras en la dotación de personal. Con el nuevo marco laboral, los salarios se situarán de media entre 1.800 y 1.900 euros mensuales y podrán superar los 2.000 euros en determinados casos. El objetivo, según el vicesecretario general de Organización y Comunicación de UGT Canarias, Héctor Fajardo, es profesionalizar un sector que arrastraba unas condiciones salariales y laborales «muy por debajo» de las que el sindicato considera dignas.

El acuerdo supone un cambio especialmente importante para unos trabajadores que llevaban años reclamando una regulación específica. Alejandro Alemán, socorrista en La Laguna, lo califica de "hecho histórico" y destaca que el convenio permitirá mejorar de forma considerable las condiciones de quienes se encargan de la vigilancia y el salvamento en las playas. Entre las medidas acordadas figura una subida salarial del 47% durante los cuatro años de vigencia del convenio para los socorristas, así como una reducción de la jornada, que pasará de 1.752 a 1.690 horas anuales. El pacto contempla también mejoras en el número de efectivos, otra de las principales reivindicaciones del colectivo.

Una atención especial recibirán las plazas de más difícil cobertura. La falta de profesionales ha sido especialmente acusada en La Gomera, El Hierro, La Palma y La Graciosa, donde la lejanía, la doble insularidad y los salarios hacían menos atractivos estos puestos. Para tratar de cubrirlos, el convenio incorpora complementos específicos que podrán elevar las nóminas por encima de los 2.000 euros mensuales.

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El acuerdo, sin embargo, no tendrá efectos inmediatos para todos los trabajadores. Primero deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y después habrá que adaptar los contratos públicos a las nuevas condiciones. Buena parte de los servicios de socorrismo son adjudicados por los ayuntamientos a empresas mediante concursos cuyos presupuestos fueron calculados con los salarios actuales.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife