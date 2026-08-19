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Vuelta al cole en Canarias 2026/2027: este es el desembolso si llevas a tu hijo a un centro público o privado

El gasto medio en el Archipiélago se sitúa por encima de la media española en centros públicos, pero por debajo en concertados y privados

uelta al cole en Canarias: este es el desembolso si llevas a tu hijo a un centro público o privado

uelta al cole en Canarias: este es el desembolso si llevas a tu hijo a un centro público o privado / COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGO / Europa Press

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Mar Molina

La vuelta al cole en Canarias supondrá este año un desembolso medio de 680 euros por hijo en la enseñanza pública, una cantidad que asciende a 720 euros en los centros concertados y alcanza los 1.720 euros en la educación privada, según las estimaciones realizadas por la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

Las cifras reflejan que el tipo de colegio tiene un peso importante en el presupuesto familiar cuando llega el inicio del curso. La diferencia entre la opción pública y la privada alcanza en Canarias los 1.040 euros por alumno, de acuerdo con el estudio de la asociación y los datos recogidos por Efe.

En el conjunto de España, el gasto medio estimado es ligeramente diferente. Asescon calcula 635 euros por estudiante en la enseñanza pública, 733 euros en la concertada y 1.849 euros en la privada. Por tanto, el desembolso estimado para Canarias se sitúa por encima de la media nacional en los centros públicos, pero por debajo en los concertados y privados.

Coste medio total de la vuelta al cole 2026-2027, por comunidad autónoma.

Coste medio total de la vuelta al cole 2026-2027, por comunidad autónoma. / iAhorro

La asociación advierte de que se trata de estimaciones basadas en costes mínimos, por lo que la cantidad final puede aumentar dependiendo de las necesidades de cada estudiante, las decisiones de cada familia y los productos que se adquieran durante las semanas previas al comienzo de las clases.

El gasto cambia de forma importante según la comunidad autónoma

El estudio también refleja diferencias considerables entre territorios. En la enseñanza pública, Madrid presenta el coste más elevado, con una estimación de 756 euros por alumno. En el extremo contrario se encuentra Asturias, con 556 euros, una diferencia de 200 euros.

Tras Madrid, las comunidades con un mayor gasto estimado en la educación pública son Cataluña, con 735 euros; País Vasco, con 720; y Cantabria y Navarra, con 710 euros.

Por el contrario, además de Asturias, las cantidades más reducidas corresponden a Galicia, con 566 euros; Extremadura, con 598; y Castilla-La Mancha, con 605 euros.

Gasto de la vuelta a cole en la enseñanza concertada

En la enseñanza concertada también existe una diferencia destacada. Madrid vuelve a situarse en la parte superior, con 825 euros por estudiante, mientras que Galicia registra la cifra más baja, con 620 euros. La distancia entre ambas comunidades alcanza los 205 euros.

La mayor brecha territorial se produce en la educación privada. Asescon calcula un desembolso mínimo de 1.923 euros en Madrid, frente a los 1.578 euros de Extremadura. Entre las comunidades con las cifras más elevadas también aparecen Cantabria, con 1.915 euros; Cataluña, con 1.882; y País Vasco, con 1.880.

En la parte baja de esta clasificación figuran, además de Extremadura, Asturias, con 1.602 euros, y Castilla-La Mancha y Galicia, con 1.635 euros.

Interior de la librería madrileña Tipos Infames.

Interior de la librería madrileña Tipos Infames. / JEAN FRANCO SIALER

Uniformes, libros, comedor y transporte elevan la factura

El coste de la vuelta al colegio no responde a un único concepto. El informe tiene en cuenta diferentes gastos relacionados con el inicio del curso, entre ellos material escolar, uniformes, transporte, comedor y otros desembolsos.

En el caso de la enseñanza pública, Asescon estima 210 euros destinados al uniforme, 130 euros para material escolar, 100 euros para transporte, 95 euros para comedor y otros 100 euros correspondientes a diferentes necesidades. El cálculo conjunto alcanza así los 635 euros en la media nacional.

En los centros concertados, las previsiones aumentan en varios apartados: 228 euros para el uniforme, 140 euros para material escolar, 105 euros para transporte y 160 euros para comedor, además de otros gastos.

La diferencia es mayor cuando se analiza la enseñanza privada. En este caso, la asociación estima 556 euros solo en concepto de matrícula. A esa cantidad se suman 358 euros de libros, 295 euros de uniforme, 210 euros de material escolar, 190 euros de comedor y 140 euros de transporte.

Estos conceptos explican buena parte de la diferencia entre los 635 euros estimados para la pública y los 1.849 euros de media nacional para la privada.

Asescon pide moderar la solicitud de materiales

Ante el incremento de los gastos asociados al inicio del curso, la Asociación Española de Consumidores reclama a los centros educativos moderación a la hora de solicitar libros y materiales.

La organización asegura recibir quejas de familias relacionadas con la adquisición de productos que posteriormente tienen un uso limitado durante el curso. Por este motivo, plantea que las solicitudes de material se ajusten a las necesidades reales de los alumnos.

Para las familias, Asescon recomienda preparar las compras con antelación, comparar precios y evitar concentrar todas las adquisiciones en un único establecimiento. También aconseja revisar lo que ya se tiene en casa y reutilizar aquellos productos de cursos anteriores que continúen en buen estado.

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La asociación plantea además aprovechar el inicio del curso para fomentar entre los menores hábitos de consumo responsable, evitando compras innecesarias y valorando la utilidad real de cada producto.

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