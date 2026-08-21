Descubre dónde repostar Gasolina 95 y Gasóleo A al mejor precio en la provincia de Las Palmas hoy viernes 21 de agosto

Hoy viernes 21 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,345€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en la isla de Lanzarote, a 1,417€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Lanzarote, a 1,417€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,244€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 en el municipio de Moya a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N en Santa María de Guía de Gran Canaria a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy viernes 21 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,377€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,377€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,417€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,417€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,489€ el litro en Carretera Arrecife - Yaiza km 12. En Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,429€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación BP LA HONDURA en Calle Gueldera de Puerto del Rosario a 1,499€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,365€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,424€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,429€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,244€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE AYAGAURES, 3, en la estación SANTANA DOMINGUEZ que tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,399€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,279€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,425€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,439€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/08/2026 8:04:03]