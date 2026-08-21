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Indra se adjudica un contrato de 1,65 millones para los vehículos acorazados del Ejército

Defensa encarga a la compañía el mantenimiento de los sistemas electrónicos, ópticos y optrónicos de estos vehículos hasta finales de noviembre

El presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado Josep Maria Recasens en la última junta de accionistas de la compañía.

El presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado Josep Maria Recasens en la última junta de accionistas de la compañía. / Cedida

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Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Indra se ha adjudicado un contrato del Ministerio de Defensa valorado en 1,65 millones de euros, impuestos no incluidos, para el mantenimiento de los sistemas electrónicos, ópticos y optrónicos instalados en vehículos acorazados del Ejército de Tierra.

La documentación administrativa del expediente establece el próximo 30 de noviembre como fecha prevista para la finalización de los trabajos. El contrato no contempla la posibilidad de prórroga.

La adjudicación, formalizada por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deriva de un acuerdo marco previamente suscrito con Defensa.

Este tipo de acuerdos establece de antemano las condiciones generales y los precios que regirán la contratación entre una administración y determinados proveedores. A partir de ellos pueden formalizarse posteriormente contratos específicos, denominados contratos basados, que se adjudican conforme a las condiciones fijadas en el acuerdo marco.

En este caso, el Ministerio de Defensa requirió a Indra a finales de junio para que presentara una oferta para prestar el servicio. El presupuesto base de licitación ascendía a 2 millones de euros, impuestos incluidos, y la adjudicación se ha realizado de forma directa al amparo del acuerdo marco vigente.

Las condiciones del acuerdo establecen además un periodo de responsabilidad y garantía de calidad de tres años desde la ejecución y entrega de los servicios. Durante ese plazo, Indra deberá hacerse cargo de las posibles deficiencias o desperfectos relacionados con los trabajos realizados sin que ello suponga un coste adicional para Defensa.

Escribano obtiene otro contrato

El Ministerio de Defensa también ha publicado en el BOE la adjudicación a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de otro contrato destinado al Ejército de Tierra. En este caso, la compañía se encargará del mantenimiento de un brazo de verificación por un importe de 20.661 euros, antes de impuestos.

Los brazos articulados de medición tridimensional se utilizan habitualmente en instalaciones y centros de mantenimiento para comprobar con precisión las dimensiones de piezas mecánicas complejas empleadas en vehículos y sistemas de armamento.

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Este contrato también se formaliza a partir de un acuerdo marco y fija el 30 de noviembre como fecha prevista para completar su ejecución, sin posibilidad de prórroga. Su presupuesto base de licitación se situaba en 25.000 euros, impuestos incluidos.

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Fuente: El Periódico

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