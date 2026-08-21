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Oxfam Intermón alerta: 10.000 trabajadoras del hogar y 5.000 cuidadoras Canarias se podrían quedar sin pensión de jubilación por no estar afiliadas a la Seguridad Social

Un informe de esta organización alerta sobre la precariedad, las lagunas de cotización y el riesgo de no acceder a una pensión digna para más de medio millón de personas

Las trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro y habrá que justificar los despidos

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Agencia ATLAS

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Las trabajadoras del hogar, conocidas popularmente como limpiadoras o empleadas domésticas, y las cuidadoras han sido tradicionalmente uno de los colectivos laborales más vulnerables en España. La falta de reconocimiento, la economía sumergida y las dificultades para acceder a una afiliación plena a la Seguridad Social las exponen en muchos casos a abusos y pérdida de derechos. Así lo advierte un informe de Oxfam Intermón, que pone el foco en los problemas laborales y sociales que siguen afectando a estas trabajadoras.

Más de medio millón de personas se dedican a estas labores en todo el país. Estos colectivos encaran un futuro marcado por la precariedad, las lagunas de cotización y el riesgo real de quedarse sin una pensión digna. Así lo refleja el texto trabajo invisible y cuerpos rotos publicado por la ONG.

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PI STUDIO

Muchas mujeres trabajan en economía sumergida

El estudio advierte de que el 87% de quienes trabajan en este ámbito son mujeres y que cerca del 32% lo hace en la economía sumergida, una circunstancia que tiene consecuencias directas sobre las futuras prestaciones de jubilación.

Datos generales de los problemas que sufren estas trabajadoras del hogar

Datos generales de los problemas que sufren estas trabajadoras del hogar / Informe de Intermon Oxfan

La principal amenaza está en las cotizaciones incompletas. Trabajar sin contrato o sin alta en la Seguridad Social implica que esos años no computen para generar derecho a pensión contributiva. El problema afecta especialmente a mujeres migrantes y trabajadoras con trayectorias laborales fragmentadas, contratos por horas o largos periodos encadenando empleo irregular.

En Canarias, la situación refleja con claridad ese fenómeno. Aunque oficialmente hay entre 8.500 y 10.000 limpiadoras afiliadas al Sistema Especial para Empleados del Hogar, y entre 4.000 y 5.000 trabajadoras dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas dependientes, los propios sindicatos y organizaciones sociales sostienen que la cifra real es mucho mayor debido al elevado peso del trabajo no declarado.

La economía sumergida deja a miles de mujeres sin protección

Los datos muestran la dimensión de la brecha. Según estudios recientes, alrededor del 8% de los hogares canarios asegura contar con servicio doméstico, lo que equivaldría a más de 68.000 hogares. Sin embargo, las afiliaciones oficiales apenas rozan las 10.000 personas.

Esa diferencia evidencia que una parte importante del trabajo doméstico sigue realizándose fuera del sistema legal. Y cuando eso ocurre, no solo desaparecen derechos laborales inmediatos, sino también la posibilidad de construir una pensión futura.

Evolución de trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social

Evolución de trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social / Informe de Intermon Oxfan

Las trabajadoras que pasan años limpiando casas o cuidando mayores sin cotizar pueden encontrarse al llegar a la edad de jubilación con que no alcanzan el mínimo de 15 años exigido para acceder a una pensión contributiva.

Además, desde el sector recuerdan que el derecho al paro no comenzó a reconocerse plenamente hasta octubre de 2022. Eso significa que muchas empleadas todavía no acumulan suficientes cotizaciones para acceder a prestaciones por desempleo o mejorar su futura base reguladora.

Dolores físicos, despidos y salarios bajos

El informe de Oxfam Intermón también retrata el fuerte desgaste físico que soporta el colectivo. Un 90% de las trabajadoras del hogar y de cuidados asegura sufrir dolores musculares derivados de su actividad diaria.

Desgaste físico y dolores que sufren las trabajadoras del hogar

Desgaste físico y dolores que sufren las trabajadoras del hogar / Informe de Intermon Oxfan

A ello se suma la inseguridad laboral. Apenas cuatro de cada diez reciben indemnización cuando son despedidas, pese a que la reforma aprobada en 2022 eliminó el antiguo desistimiento que permitía rescindir contratos sin justificar la causa.

La reforma laboral mejoró derechos, pero no ha acabado con la precariedad

El Real Decreto-ley 16/2022 supuso un cambio histórico para el sector. Las empleadas del hogar pasaron a tener derecho a paro, cobertura del FOGASA y una protección más cercana a la del resto de asalariados.

Pensiones en las trabajadoras del hogar

Pensiones en las trabajadoras del hogar / Informe de Intermon Oxfan

También se reforzó la obligación de dar de alta a las trabajadoras incluso aunque presten servicio pocas horas a la semana. En 2026, las cotizaciones incluyen desempleo, contingencias comunes y el mecanismo de equidad intergeneracional.

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Aun así, las organizaciones denuncian que la reforma no ha logrado acabar con la informalidad estructural del sector. Parte del problema reside en la propia naturaleza del trabajo doméstico, que se desarrolla dentro de hogares particulares y resulta mucho más difícil de inspeccionar que otros ámbitos laborales.

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