Compartir piso gana peso en Canarias: Las Palmas suma habitaciones y Santa Cruz pierde oferta

Compartir piso se ha convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes no pueden asumir el coste de un alquiler completo. Ya no es solo una solución para estudiantes o personas que llegan a una nueva ciudad: con el mercado residencial tensionado, alquilar una habitación es para muchos una de las pocas opciones para poder independizarse o reducir gastos.

Los últimos datos de idealista reflejan esta tendencia. Entre abril y junio de 2026, la oferta de habitaciones en pisos compartidos creció un 12% interanual en España, el mismo porcentaje en el que aumentó el número de personas interesadas por este tipo de alojamiento.

El precio, sin embargo, apenas varió. El coste medio de alquilar una habitación se situó en 425 euros al mes, un 1% más que un año antes. El mercado, por tanto, tiene más habitaciones disponibles, pero también más personas intentando acceder a ellas.

Las Palmas aumenta su oferta mientras Santa Cruz pierde habitaciones

Canarias sigue esta tendencia general, aunque con una diferencia clara entre sus dos principales capitales. En Las Palmas de Gran Canaria, la oferta de habitaciones en pisos compartidos aumentó un 6% durante el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

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La situación es diferente en Santa Cruz de Tenerife, donde el número de habitaciones disponibles descendió un 16% interanual. Los datos dibujan así dos mercados con comportamientos opuestos: mientras la capital grancanaria incorpora más habitaciones al mercado, la tinerfeña cuenta con menos opciones disponibles que hace un año.

La diferencia entre ambas capitales también aparece en los precios. El alquiler medio de una habitación alcanzó los 430 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se situó en 407 euros. Esto supone que una persona que busque una habitación en la capital grancanaria paga, de media, 23 euros menos al mes que otra que opte por Santa Cruz. En un año, la diferencia asciende a 276 euros tomando como referencia estos precios medios.

Santa Cruz se sitúa además ligeramente por encima del precio medio nacional, fijado en 425 euros, mientras que Las Palmas queda por debajo. Los datos del informe no permiten determinar si estas cantidades representan una subida o bajada respecto al año anterior en cada capital, ya que solo recoge la evolución interanual de la oferta y el precio medio actual.

El crecimiento de la oferta no ha eliminado la presión sobre este mercado. En España, el número de personas interesadas por cada habitación también aumentó un 12% en el último año. La situación varía mucho según la ciudad. En 35 capitales españolas creció la oferta de habitaciones. Lugo lideró el aumento, con un 89%, seguida de Valencia (52%), Ourense (51%), Segovia (49%), Pontevedra (48%) y León (43%). También aumentó la oferta en grandes mercados como Alicante (20%), Madrid (17%) y Sevilla (13%).

En cambio, otras ciudades registraron descensos importantes de habitaciones disponibles, como Ceuta (-55%), Bilbao (-23%), Palma (-22%), Girona (-21%) o San Sebastián (-16%).

Alquilar una habitación ya no es una opción barata por defecto

Aunque compartir vivienda continúa siendo una alternativa más económica que alquilar un inmueble completo, los precios actuales muestran que esta fórmula también tiene un coste elevado. Los 425 euros de media en España suponen un desembolso importante para quienes recurren a una habitación como solución residencial. Barcelona alcanza los 600 euros mensuales, mientras que Palma y Madrid llegan a los 550 euros.

En el extremo contrario, Jaén y Badajoz registran los precios más bajos, con una media de 250 euros al mes; Cáceres se sitúa en 260 euros y Ciudad Real en 270 euros. Las capitales canarias no se encuentran entre los mercados más baratos. Con 407 euros en Las Palmas de Gran Canaria y 430 euros en Santa Cruz de Tenerife, ambas superan a numerosas ciudades del interior.

Encontrar un anuncio disponible no garantiza conseguir la vivienda. La competencia por cada habitación también ha aumentado. El número de personas interesadas por cada habitación creció un 12% en España. En 20 capitales, el incremento superó el 30%. Ceuta registró la mayor subida, con un 123%, seguida de Girona, con un 102%.

También aumentaron con fuerza la presión sobre las habitaciones en Zaragoza (96%), Soria (89%) y Huelva (80%). No todas las ciudades siguen la misma tendencia. La competencia cayó en Granada un 17% y en Madrid un 9%, mientras que en Barcelona aumentó un 22%.

Cuatro ciudades concentran la mitad de la oferta nacional

El mercado de habitaciones compartidas está muy concentrado. Madrid reúne el 23% de toda la oferta nacional, seguida de Valencia (15%), Barcelona (11%) y Sevilla (3%). Estas cuatro ciudades acumulan la mitad de las habitaciones disponibles en España. Canarias queda lejos de esos grandes volúmenes, pero sus capitales muestran una evolución diferenciada: Las Palmas de Gran Canaria gana oferta mientras Santa Cruz de Tenerife pierde habitaciones disponibles.

Para quienes buscan una alternativa al alquiler tradicional, compartir vivienda sigue siendo una vía para reducir gastos, aunque los datos muestran que ya no es una solución económica garantizada. En Canarias, además, el mercado avanza a dos velocidades: más habitaciones en la capital grancanaria y menos opciones en Santa Cruz de Tenerife.