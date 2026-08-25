Confirmado por la Seguridad Social: los bancos adelantan el pago de las pensiones en agosto
La mayoría de las entidades financieras adelanta el ingreso a la última semana de agosto y algunos pensionistas recibirán el dinero este mismo martes
Todos los pensionistas están pendientes de recibir el ingreso mensual correspondiente a las pensiones de agosto. Con el final del verano y la vuelta a la rutina, muchos beneficiarios empiezan a organizar sus gastos para los próximos meses. Por ello, los bancos ya han confirmado las fechas de cobro de las pensiones y cuándo llegará el dinero a las cuentas de sus clientes durante esta semana.
Desde el pasado viernes, los pensionistas españoles comenzaron a recibir su pensión. Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social establece que las prestaciones se abonan entre el primer y el cuarto día hábil del mes siguiente, la práctica habitual de los bancos vuelve a adelantar el ingreso varios días.
Este martes, 25 de agosto, es una de las fechas más importantes del calendario, ya que varias de las principales entidades tienen previsto realizar el abono.
Qué bancos ya han pagado y cuáles ingresan la pensión hoy
Según las fechas previstas para este mes, Bankinter y Unicaja fueron las entidades más rápidas, con el ingreso previsto para el viernes 21 de agosto.
Unos días después, el lunes 24, llegó el turno de CaixaBank y Banco Santander. Para este martes 25 de agosto está previsto el abono para los clientes de:
- BBVA
- Banco Sabadell
- Abanca
- ING
- Ibercaja
- Kutxabank
La fecha puede variar ligeramente en algunos casos, especialmente cuando se trata de una primera pensión o existen circunstancias particulares en la operativa de la entidad.
El adelanto de las pensiones no significa que la Seguridad Social haya modificado oficialmente su calendario de pagos. Son los bancos quienes deciden anticipar el dinero a sus clientes. Para ello, las entidades reciben previamente la información necesaria sobre las prestaciones que deben abonar y adelantan esos importes antes de la liquidación oficial.
Este sistema se ha convertido en una importante herramienta comercial para captar y fidelizar a los pensionistas, que cuentan con un ingreso periódico y estable cada mes.
No existe un día único para todos los pensionistas, porque cada entidad financiera establece su propio calendario y puede adelantar el ingreso unos días antes que sus competidores.
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