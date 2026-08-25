Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aumento de la inactividad laboralJuan Manuel - UD Las PalmasPerros de la Policía LocalPedro SánchezFarmear auraMíster Internacional España 2026
instagramlinkedin

Confirmado por la Seguridad Social: los bancos adelantan el pago de las pensiones en agosto

La mayoría de las entidades financieras adelanta el ingreso a la última semana de agosto y algunos pensionistas recibirán el dinero este mismo martes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros, en el complejo de la Moncloa, a 19 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros, en el complejo de la Moncloa, a 19 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Todos los pensionistas están pendientes de recibir el ingreso mensual correspondiente a las pensiones de agosto. Con el final del verano y la vuelta a la rutina, muchos beneficiarios empiezan a organizar sus gastos para los próximos meses. Por ello, los bancos ya han confirmado las fechas de cobro de las pensiones y cuándo llegará el dinero a las cuentas de sus clientes durante esta semana.

Desde el pasado viernes, los pensionistas españoles comenzaron a recibir su pensión. Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social establece que las prestaciones se abonan entre el primer y el cuarto día hábil del mes siguiente, la práctica habitual de los bancos vuelve a adelantar el ingreso varios días.

Fechas de cobro de las pensiones de los jubilados en julio.

Los pensionistas esperan recibir su pensión / EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Este martes, 25 de agosto, es una de las fechas más importantes del calendario, ya que varias de las principales entidades tienen previsto realizar el abono.

Qué bancos ya han pagado y cuáles ingresan la pensión hoy

Según las fechas previstas para este mes, Bankinter y Unicaja fueron las entidades más rápidas, con el ingreso previsto para el viernes 21 de agosto.

Unos días después, el lunes 24, llegó el turno de CaixaBank y Banco Santander. Para este martes 25 de agosto está previsto el abono para los clientes de:

  • BBVA
  • Banco Sabadell
  • Abanca
  • ING
  • Ibercaja
  • Kutxabank

La fecha puede variar ligeramente en algunos casos, especialmente cuando se trata de una primera pensión o existen circunstancias particulares en la operativa de la entidad.

Así quedan las pensiones contributivas en 2026

Así quedan las pensiones contributivas en 2026 / La Provincia / BOE

El adelanto de las pensiones no significa que la Seguridad Social haya modificado oficialmente su calendario de pagos. Son los bancos quienes deciden anticipar el dinero a sus clientes. Para ello, las entidades reciben previamente la información necesaria sobre las prestaciones que deben abonar y adelantan esos importes antes de la liquidación oficial.

Este sistema se ha convertido en una importante herramienta comercial para captar y fidelizar a los pensionistas, que cuentan con un ingreso periódico y estable cada mes.

Noticias relacionadas y más

No existe un día único para todos los pensionistas, porque cada entidad financiera establece su propio calendario y puede adelantar el ingreso unos días antes que sus competidores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
  2. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  3. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  4. El cuerpo hallado en una cueva de Mogán es de una mujer de 61 años que tenía una piedra al lado de la cabeza
  5. Localizan tres coches robados en un camino de tierra de Las Palmas de Gran Canaria
  6. El restaurante de Gran Canaria donde comer a pie de playa en un antiguo pueblo pesquero: una parrillada de pescado perfecta para compartir
  7. Muere Rosa Martina Bolaños, esposa de Juan Manuel Campos y presidenta del CV Emalsa Gran Canaria
  8. El asentamiento ilegal de Bahía de Formas continúa creciendo un año después de identificar a los residentes

Telde culmina el nombramiento definitivo de 32 agentes de la Policía Local después de cinco años

Telde culmina el nombramiento definitivo de 32 agentes de la Policía Local después de cinco años

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

De lunes a jueves, cinturón; de viernes a domingo, mantel: la nueva economía del ocio gastronómico

De lunes a jueves, cinturón; de viernes a domingo, mantel: la nueva economía del ocio gastronómico

Roberts Stumbris, el guerrero letón del CB Gran Canaria: "La humildad y la intensidad son claves para competir en la Primera FEB"

Roberts Stumbris, el guerrero letón del CB Gran Canaria: "La humildad y la intensidad son claves para competir en la Primera FEB"

La despedida epistolar de Horkas: «La UD fue mucho más que un lugar donde jugué al fútbol, se convirtió en mi casa»

La despedida epistolar de Horkas: «La UD fue mucho más que un lugar donde jugué al fútbol, se convirtió en mi casa»

Cien pacientes con linfomas y mielomas tratados con terapia CAR-T en el Hospital Doctor Negrín

Cien pacientes con linfomas y mielomas tratados con terapia CAR-T en el Hospital Doctor Negrín

El Gran Canaria Experience 2026 suma a Iberia Express como patrocinador para su segunda edición

El Gran Canaria Experience 2026 suma a Iberia Express como patrocinador para su segunda edición
Tracking Pixel Contents