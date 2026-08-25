Juanma Lorente, abogado laboralista, da un aviso a los trabajadores: "Tu jefe puede grabarte en el trabajo, pero tú también puedes grabarlo"

Cada vez es más habitual que algunas empresas instalen cámaras de vigilancia para supervisar la actividad de sus empleados y comprobar si cumplen con su jornada laboral y sus funciones. Estas imágenes pueden convertirse en pruebas en determinados conflictos laborales, como posibles despidos o reclamaciones. Sin embargo, los trabajadores deben conocer cuáles son sus derechos y los límites legales de estas medidas de control. Además, existen situaciones en las que también es posible obtener pruebas de una conversación, aunque deben cumplirse determinados requisitos.

Así lo ha confirmado el abogado laboralista Juanma Lorente, que en uno de sus vídeos desvela cómo se puede llevar a cabo esta práctica.

Imagen de una cámara de seguridad en un comercio / Archivo

Aunque la empresa no tiene libertad absoluta para vigilar a sus trabajadores, sí puede hacerlo respetando los límites establecidos por la normativa laboral y de protección de datos.

La empresa debe informar de la existencia de las cámaras

La videovigilancia puede utilizarse para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, los trabajadores deben ser informados de la existencia del sistema, de forma expresa o mediante la información y señalización exigida legalmente.

Las grabaciones pueden utilizarse como prueba en un procedimiento disciplinario o en un despido cuando hayan sido obtenidas respetando las garantías legales. Por eso, una conversación o unas imágenes pueden acabar teniendo importancia ante un juez.

Sin embargo, eso no significa que cualquier cámara sea válida. La vigilancia debe respetar la intimidad y la dignidad del trabajador, y existen espacios protegidos en los que está prohibido instalar sistemas de grabación, como vestuarios, aseos o zonas destinadas al descanso.

El trabajador también puede grabar a su jefe en estos escenarios

Según informa Juanma Lorente, un empleado puede utilizar su teléfono para registrar una conversación con su jefe sin necesidad de avisarle previamente, siempre que él mismo participe en esa conversación. Esta grabación puede servir posteriormente como prueba en un juicio laboral, especialmente en conflictos relacionados con amenazas, presiones, modificaciones de condiciones o un posible despido.

La situación cambia si se intenta grabar una conversación ajena. En ese caso pueden entrar en juego otros derechos, como el secreto de las comunicaciones y la intimidad.

Gracias a este derecho, un jefe puede controlar determinadas zonas del trabajo mediante cámaras legalmente instaladas, pero el trabajador tampoco está indefenso ante una conversación conflictiva.