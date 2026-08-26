Confirmado por Hacienda: la Agencia Tributaria 'regalará' 340 euros a los contribuyentes canarios que ganaron menos de 18.276 el año pasado
La nueva deducción por rendimientos del trabajo permite reducir el resultado de la declaración a quienes no alcanzaron este límite de ingresos
Miles de contribuyentes canarios pueden tener derecho a una devolución de Hacienda después de presentar su Declaración de la Renta. La Agencia Tributaria establece este 'regalo' para determinados ciudadanos que no sobrepasen este límite de ingresos en 2025.
Esta deducción supone una devolución de hasta 340 euros para determinados trabajadores. Sin embargo, muchos contribuyentes no la conocen, por lo que dejan pasar el dinero.
La deducción busca evitar que las subidas salariales de los trabajadores con menores ingresos tengan un impacto excesivo en su tributación.
Así puedes conseguir los 340 euros
La deducción por obtención de rendimientos del trabajo es una medida dirigida a empleados con salarios bajos. El objetivo es reducir la carga fiscal sobre quienes obtuvieron ingresos más reducidos durante el pasado ejercicio.
La cantidad máxima corresponde a los trabajadores que obtuvieron rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 16.576 euros durante 2025. En estos casos, la deducción puede alcanzar los 340 euros. También pueden beneficiarse quienes cobraron más, aunque la cantidad se reduce progresivamente. El límite se sitúa en 18.276 euros anuales de ingresos del trabajo.
Entre 16.576 y 18.276 euros, Hacienda calcula una reducción gradual. Cuanto más se acerquen los ingresos al límite máximo, menor será la deducción aplicable.
Además, existen otras condiciones. Los ingresos deben proceder de una relación laboral o estatutaria y el contribuyente no puede haber obtenido más de 6.500 euros anuales de determinadas rentas distintas del trabajo, como alquileres, intereses o ganancias patrimoniales, según los límites establecidos.
La deducción no siempre aparece automáticamente en el borrador
Uno de los aspectos que más confusión ha generado es que la deducción debe ser revisada expresamente en Renta WEB. Por eso, los trabajadores deben comprobar que la información fiscal y las deducciones aplicadas son correctas antes de enviar la declaración.
La casilla que conviene revisar es la 0414, correspondiente a esta deducción por obtención de rendimientos del trabajo. Al aplicarla, el resultado puede cambiar a favor del contribuyente, puede aumentar una devolución ya existente o reducir la cantidad que debía pagarse a Hacienda. Sin embargo, hay una limitación importante.
La deducción no genera por sí sola una devolución superior a la cuota del IRPF que corresponda pagar.
Se puede corregir una Declaración de la Renta ya presentada
Quienes ya presentaron su declaración de la Renta y posteriormente han descubierto que tenían derecho a esta deducción pueden revisar su situación.
Si se cumplen los requisitos y la deducción no fue aplicada correctamente, existe la posibilidad de solicitar una rectificación de la autoliquidación para corregir la declaración presentada y reclamar la cantidad que corresponda.
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