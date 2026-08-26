Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaEnrique Clemente - UD Las PalmasViviendas tuteladas de León y CastilloCatana en Las AlcaravanerasReyerta en La IsletaPatrullera CanariasAsteroide del tamaño de una guagua
instagramlinkedin

Conformado por la Ley de Propiedad Horizontal: se puede instalar un ascensor en un edificio sin la votación de la junta de vecinos

Un vecino puede solicitar la eliminación de barreras arquitectónicas sin necesidad de obtener primero el respaldo de la mayoría cuando en la vivienda resida, trabaje o preste servicios una persona mayor de 70 años o con discapacidad

Este artículo ampara a quienes quieren instalar un ascensor

Este artículo ampara a quienes quieren instalar un ascensor / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los edificios que no tienen ascensor son un importante obstáculo para sus residentes, especialmente para las personas con movilidad reducida, mayores o con dificultades para subir escaleras. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla mecanismos para que determinados propietarios puedan impulsar la instalación de un ascensor, incluso cuando no existe un acuerdo inicial de toda la comunidad.

Este es uno de los principales focos de conflicto en muchos edificios, porque el elevado coste de la obra y las derramas necesarias hacen que no siempre exista acuerdo para poner en marcha el proyecto. Sin embargo, el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal protege el derecho a la accesibilidad universal y permite exigir determinadas obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas.

El ascensor puede ser obligatorio aunque la mayoría no quiera

La ley establece que no será necesario votar previamente en Junta determinadas actuaciones cuando sean necesarias para garantizar la accesibilidad. Entre ellas se encuentra expresamente la instalación de ascensores, rampas u otros dispositivos que faciliten el acceso al edificio.

Este artículo ampara a las personas que necesitan un ascensor

Así puedes eliminar las barreras arquitectónicas de tu edificio / Freepik

Esta posibilidad puede activarse cuando la obra sea solicitada por un propietario en cuya vivienda o local viva, trabaje o preste servicios voluntarios una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

En estos casos, la comunidad no puede rechazar la petición porque la mayoría de los vecinos considere que el ascensor es demasiado caro o que no resulta necesario. La normativa da prioridad a la eliminación de las barreras que impiden o dificultan la movilidad.

La regla de las 12 mensualidades marca el límite

La obligación de instalar un ascensor tiene un límite económico. La cantidad que corresponda pagar anualmente a cada propietario, una vez descontadas las ayudas y subvenciones públicas, no puede superar el equivalente a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Vecinos de La Paterna denuncian ascensores que jamás llegaron a funcionar

Vecinos de La Paterna denuncian ascensores que jamás llegaron a funcionar

La Provincia

Por ejemplo, si un vecino paga 60 euros mensuales de comunidad, la repercusión anual obligatoria no podría superar inicialmente los 720 euros.

Cuando el coste excede ese límite, la instalación puede seguir adelante sin votación si el propietario o propietarios interesados asumen la parte que supere el máximo legal. Si no quieren afrontar ese sobrecoste, la cuestión deberá llevarse a la Junta de Propietarios para decidir sobre la obra conforme a las mayorías previstas en la ley.

Noticias relacionadas y más

La finalidad de esta norma es evitar que una persona mayor o con discapacidad quede sin una solución de accesibilidad simplemente porque el resto de propietarios vote en contra.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  2. Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria
  3. El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
  4. Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
  5. El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que triunfa con sus carnes a la brasa a pocos pasos de Las Canteras
  6. Localizan tres coches robados en un camino de tierra de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Canarias: más de un millón de ocupados conviven con 817.800 inactivos, un 41,1% de la población en edad de trabajar
  8. Hay perros de la Policía Local ladrando a casi todas horas': vecinos de Las Palmas de Gran Canaria recogen firmas para volver a dormir

Conformado por la Ley de Propiedad Horizontal: se puede instalar un ascensor en un edificio sin la votación de la junta de vecinos

Conformado por la Ley de Propiedad Horizontal: se puede instalar un ascensor en un edificio sin la votación de la junta de vecinos

Arrecife despide San Ginés con 30.000 personas en el concierto de Bisbal y 50.000 en los fuegos artificiales

Arrecife despide San Ginés con 30.000 personas en el concierto de Bisbal y 50.000 en los fuegos artificiales

Dos personas sin hogar protagonizan un apuñalamiento en La Isleta: la víctima sigue en estado crítico

Dos personas sin hogar protagonizan un apuñalamiento en La Isleta: la víctima sigue en estado crítico

El concierto de David Bisbal en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife, en imágenes

El concierto de David Bisbal en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife, en imágenes

El Cabildo de Fuerteventura fija medidas cautelares contra el derribo de Casa Las Señoras

El Cabildo de Fuerteventura fija medidas cautelares contra el derribo de Casa Las Señoras

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar"

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio irlandés en Valencia
Tracking Pixel Contents