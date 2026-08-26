Conformado por la Ley de Propiedad Horizontal: se puede instalar un ascensor en un edificio sin la votación de la junta de vecinos

Los edificios que no tienen ascensor son un importante obstáculo para sus residentes, especialmente para las personas con movilidad reducida, mayores o con dificultades para subir escaleras. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla mecanismos para que determinados propietarios puedan impulsar la instalación de un ascensor, incluso cuando no existe un acuerdo inicial de toda la comunidad.

Este es uno de los principales focos de conflicto en muchos edificios, porque el elevado coste de la obra y las derramas necesarias hacen que no siempre exista acuerdo para poner en marcha el proyecto. Sin embargo, el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal protege el derecho a la accesibilidad universal y permite exigir determinadas obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas.

El ascensor puede ser obligatorio aunque la mayoría no quiera

La ley establece que no será necesario votar previamente en Junta determinadas actuaciones cuando sean necesarias para garantizar la accesibilidad. Entre ellas se encuentra expresamente la instalación de ascensores, rampas u otros dispositivos que faciliten el acceso al edificio.

Así puedes eliminar las barreras arquitectónicas de tu edificio / Freepik

Esta posibilidad puede activarse cuando la obra sea solicitada por un propietario en cuya vivienda o local viva, trabaje o preste servicios voluntarios una persona con discapacidad o mayor de 70 años.

En estos casos, la comunidad no puede rechazar la petición porque la mayoría de los vecinos considere que el ascensor es demasiado caro o que no resulta necesario. La normativa da prioridad a la eliminación de las barreras que impiden o dificultan la movilidad.

La regla de las 12 mensualidades marca el límite

La obligación de instalar un ascensor tiene un límite económico. La cantidad que corresponda pagar anualmente a cada propietario, una vez descontadas las ayudas y subvenciones públicas, no puede superar el equivalente a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La Provincia

Por ejemplo, si un vecino paga 60 euros mensuales de comunidad, la repercusión anual obligatoria no podría superar inicialmente los 720 euros.

Cuando el coste excede ese límite, la instalación puede seguir adelante sin votación si el propietario o propietarios interesados asumen la parte que supere el máximo legal. Si no quieren afrontar ese sobrecoste, la cuestión deberá llevarse a la Junta de Propietarios para decidir sobre la obra conforme a las mayorías previstas en la ley.

La finalidad de esta norma es evitar que una persona mayor o con discapacidad quede sin una solución de accesibilidad simplemente porque el resto de propietarios vote en contra.