El Gobierno prepara una reforma del alquiler para septiembre: así afectará a propietarios e inquilinos con un arrendamiento en vigor

El nuevo curso político arrancará en septiembre con el Gobierno preparando un importante cambio en materia de vivienda y alquiler. El Ejecutivo plantea una reforma de la normativa de arrendamientos que podría tener un impacto directo tanto en propietarios como en inquilinos, modificando algunas de las reglas que actualmente regulan el mercado del alquiler.

Este nuevo paquete de medidas sobre vivienda se pretende llevar al Consejo de Ministros durante la primera quincena de septiembre, después de que los anteriores intentos no consiguieran los apoyos necesarios en el Congreso. Aunque todavía no existe un texto definitivo, las negociaciones avanzan sobre varios cambios que podrían modificar la relación entre propietarios e inquilinos.

Jóvenes buscan alquileres / Toni Losas / MED

Entre las medidas que se estudian están:

La recuperación de prórrogas extraordinarias.

Nuevos límites a la actualización de las rentas.

Mayor control sobre los contratos de temporada.

La futura regulación afectaría en mayor medida a los nuevos contratos y a aquellos alquileres que estén próximos a finalizar. Sin embargo, mientras el nuevo decreto no sea aprobado y publicado oficialmente, continúan vigentes las reglas actuales de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Vivienda.

Prórrogas más largas para los inquilinos que ya tienen contrato

Uno de los principales cambios que estudia el Gobierno es recuperar una prórroga extraordinaria obligatoria para determinados contratos de vivienda habitual. La intención es ofrecer una mayor estabilidad a los inquilinos cuyos contratos estén próximos a terminar, con una posible extensión que podría llegar hasta 2028. Si finalmente se aprueba en estos términos, el propietario tendría menos margen para recuperar la vivienda al finalizar el plazo inicialmente pactado. Para los inquilinos, esta medida supondría una mayor seguridad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Nuevo Barrio Campamento. / Alberto Ortega - Europa Press

Actualmente, la normativa ya contempla una duración mínima de los contratos de alquiler de cinco años cuando el propietario es una persona física y siete años cuando es una empresa, además de las prórrogas previstas legalmente. Lo que se pretende es recuperar una protección adicional para evitar que determinados arrendatarios tengan que abandonar su vivienda al terminar el contrato.

Las subidas del alquiler podrían volver a tener nuevos límites

Otro de los puntos centrales de la futura norma será previsiblemente la actualización anual de las rentas. El Gobierno quiere volver a introducir algún tipo de límite extraordinario para frenar las subidas de los alquileres, aunque todavía no se ha concretado si se recuperará una cifra fija similar al antiguo tope del 2% o si se aplicará otro mecanismo.

En estos momentos, para los contratos firmados desde el 26 de mayo de 2023, la actualización está vinculada al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Pero existe una condición importante: para que el propietario pueda actualizar la renta, el contrato debe incluir una cláusula que permita expresamente esa revisión.

Un inquilino firma un contrato de alquiler / Shutterstock

Por tanto, la futura reforma podría endurecer todavía más el sistema de actualización. El objetivo sería evitar incrementos bruscos de la renta, aunque los propietarios advierten de que una mayor limitación podría reducir la rentabilidad de los contratos, especialmente si los gastos de mantenimiento, comunidad o financiación siguen aumentando.

Los contratos de temporada estarán bajo mayor vigilancia

Otro de los cambios con mayor impacto podría afectar al alquiler de temporada. El Gobierno pretende evitar que este tipo de contrato se utilice para sortear las obligaciones y protecciones propias del alquiler de vivienda habitual.

Se ha extendido la utilización de estos contratos de corta duración para viviendas que son utilizadas como residencia permanente. La futura regulación podría exigir que el propietario justifique de manera más clara el motivo de la temporalidad. Así, podrían reforzarse los controles para acreditar que el alquiler responde realmente a causas como estudios, trabajo temporal, tratamientos médicos o una necesidad concreta y limitada en el tiempo.

Si esa causa no pudiera demostrarse, el contrato podría quedar sometido al régimen correspondiente a una vivienda habitual, con las garantías de duración y prórroga previstas por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La futura norma también podría introducir cambios para los propietarios que destinan sus viviendas al alquiler turístico. La clave estará en septiembre. Si el Ejecutivo consigue reunir los apoyos parlamentarios necesarios, la nueva regulación podría aprobarse rápidamente mediante un Real Decreto-ley.

Si no ocurre, la reforma tendría que seguir una tramitación parlamentaria más larga y el contenido final podría cambiar de forma importante.