Dos municipios canarios venden algunas de las viviendas más pequeñas de España

Comprar casa y descubrir que cada metro cuenta es una realidad cada vez más visible en Canarias. Y los últimos datos del Portal Estadístico del Notariado dejan una fotografía bastante curiosa: dos municipios del Archipiélago aparecen entre los lugares de España donde se venden las viviendas más pequeñas. Se trata de El Pinar de El Hierro, con 58 metros cuadrados de media, y Mogán, en Gran Canaria, con 59.

La comparación parte de las compraventas formalizadas ante notario durante los últimos doce meses disponibles. En el conjunto de España, una vivienda vendida tiene una superficie media de 113 metros cuadrados, más del doble que en estos dos municipios canarios.

El Pinar y Mogán se cuelan en la lista

El caso canario aparece bastante arriba en el ranking. El Pinar de El Hierro registra una superficie media de 58 metros cuadrados en las viviendas transmitidas, mientras que Mogán se queda en 59 metros cuadrados. Son cifras que colocan a ambos entre los municipios españoles donde las casas vendidas tienen menos espacio.

Por delante aparece Alcolea de Cinca, en Huesca, que encabeza la clasificación nacional con apenas 48 metros cuadrados de media. Durante el periodo estudiado se cerraron allí 11 compraventas por un importe medio de 52.667 euros. Le siguen Fuentes de Ayódar, en Castellón, y Cerezo de Arriba, en Segovia, ambos con 53 metros cuadrados. Vilaplana, en Tarragona, registra 57 metros cuadrados.

Venta inmobiliaria pisos estudio alza de precios altos compra venta / JM LOPEZ / LEV

El dato rompe además con una idea bastante extendida: las viviendas pequeñas no son únicamente cosa de Madrid, Barcelona o las grandes ciudades donde el metro cuadrado va caro. En la lista aparecen municipios rurales, destinos turísticos y territorios insulares.

Canarias mete más municipios entre los de menos de 70 metros

El Pinar y Mogán no están solos. Si se amplía el foco a todas las localidades donde las viviendas vendidas quedan por debajo de los 70 metros cuadrados de media, aparecen otros tres municipios canarios.

Pájara, en Fuerteventura, registra 63 metros cuadrados; Valle Gran Rey, en La Gomera, alcanza los 64; y Puerto de la Cruz, en Tenerife, se sitúa en 69 metros cuadrados. En total, son por tanto cinco municipios de Canarias dentro del grupo de localidades españolas analizadas por el Notariado con una superficie media inferior a 70 metros cuadrados.

La fotografía resulta especialmente llamativa porque varias de estas localidades tienen un fuerte componente turístico. El propio análisis del Notariado apunta a factores como el peso de los apartamentos y las segundas residencias, además de las limitaciones de suelo que afectan especialmente a los territorios insulares.

Vista aérea del puerto de Mogán. / LP/DLP.

Eso sí, estos datos describen las viviendas que realmente se vendieron durante el periodo analizado. No significan que el tamaño medio de todas las casas existentes en Mogán, El Pinar o Pájara sea ese.

Las Palmas, entre las provincias con viviendas vendidas más pequeñas

Cuando el mapa se amplía a nivel provincial, Canarias vuelve a asomar. Las Palmas presenta una superficie media de 95 metros cuadrados en las viviendas vendidas y aparece entre las provincias españolas con menores dimensiones.

Por delante se encuentran Guipúzcoa, con 83 metros cuadrados; Vizcaya, con 91; y Ceuta, con 94. Las Palmas comparte sus 95 metros cuadrados con Melilla.

La diferencia con los 113 metros cuadrados de media nacional es de 18 metros. Dicho de otra forma, la vivienda que cambia de manos en la provincia de Las Palmas es, de media, alrededor de un 16% más pequeña que la del conjunto del país.

Y mientras los metros menguan, el precio aprieta

El tamaño es solo una pieza del puzle inmobiliario canario. La otra está en el precio. Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el valor tasado de la vivienda libre en Canarias alcanzó durante el primer trimestre de 2026 los 2.233,7 euros por metro cuadrado, un 13,6% más que un año antes.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró 2.264,7 euros por metro cuadrado y Las Palmas, 2.203,4 euros. Son datos de tasación y, por tanto, no deben confundirse con los precios escriturados por los notarios, pero sirven para poner en contexto la escalada que atraviesa el mercado residencial de las Islas.

Una de las claves del estudio está en su origen. El Portal Estadístico del Notariado no trabaja con precios anunciados en portales inmobiliarios, sino con información procedente de operaciones que llegan realmente a las notarías.

Los datos salen del Índice Único Informatizado, una gran base estadística del Consejo General del Notariado que recoge de forma anónima información de los actos notariales celebrados en España. La herramienta permite consultar cuestiones como el precio por metro cuadrado, el importe de las operaciones, la superficie de las viviendas o el número de compraventas y se actualiza mensualmente.

Así que el mapa inmobiliario deja una imagen bastante clara: mientras el precio de la vivienda en Canarias sigue tensionado, algunos puntos de las Islas destacan también por otra característica, los pocos metros de los inmuebles que llegan a venderse. El Pinar, Mogán, Pájara, Valle Gran Rey y Puerto de la Cruz son el mejor ejemplo.