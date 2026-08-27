¿Puede tu casero subirte ahora todo el alquiler que no actualizó durante años?

Durante años has pagado la misma cantidad por tu vivienda y has asumido que tu alquiler estaba completamente congelado. Sin embargo, la realidad puede ser algo más compleja. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite actualizar la renta cuando así se haya pactado en el contrato y, en determinados casos, las revisiones que no se aplicaron en su momento pueden tenerse en cuenta para calcular una nueva renta de cara al futuro.

Pero hay una diferencia clave: una cosa es actualizar ahora el alquiler teniendo en cuenta revisiones pendientes y otra muy distinta reclamar al inquilino las cantidades que no se cobraron durante años. El propietario no puede convertir una subida no aplicada en una deuda acumulada de meses o años anteriores.

El primer paso para saber si el casero puede modificar la renta es revisar el contrato de alquiler. La existencia de una cláusula de actualización es fundamental. La LAU establece que, durante la vigencia del arrendamiento, la renta solo puede actualizarse en la fecha en que se cumpla cada anualidad del contrato y en los términos pactados por las partes. Si no existe un acuerdo expreso, la renta no se actualiza automáticamente.

Esto significa que el propietario no puede decidir unilateralmente que el alquiler debería haber subido porque lo haya hecho el coste de la vida. Debe existir una base contractual y aplicarse el sistema que corresponda según la fecha del contrato.

Cartel que anuncia el alquiler de un inmueble en su fachada. / Kai Försterling / Efe

En los alquileres más antiguos es habitual encontrar referencias al IPC como índice de actualización. En cambio, para los contratos firmados después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 26 de mayo de 2023, entra en juego el nuevo sistema de referencia establecido para las actualizaciones, el IRAV (Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda).

¿Puede acumular varias subidas que no aplicó?

La respuesta no es automática, pero puede ser posible en determinados casos. La interpretación de los tribunales ha admitido que el hecho de que un propietario no haya aplicado una actualización en el momento correspondiente no implica necesariamente que haya renunciado para siempre a actualizar la renta. En algunas resoluciones se ha aceptado que puedan tenerse en cuenta revisiones pendientes para fijar una nueva renta.

Ahora bien, esa actualización acumulada tiene un límite muy importante: no permite reclamar hacia atrás las diferencias entre lo que se pagó y lo que se podría haber pagado. Por ejemplo, si un inquilino llevaba cinco años abonando 800 euros mensuales y el propietario no aplicó las revisiones previstas en el contrato, no significa que pueda reclamar ahora todos los meses de diferencia acumulados. La subida, si procede, afectaría a la renta futura.

La clave está en distinguir entre actualización acumulada y cobro retroactivo de atrasos. Son conceptos jurídicamente diferentes.

El casero no puede reclamar cinco años de diferencias

Esta es una de las principales dudas de los inquilinos que reciben una comunicación de actualización después de mucho tiempo. Si durante años el propietario aceptó una determinada renta y el arrendatario la abonó correctamente, no existe automáticamente una deuda por las cantidades que nunca fueron reclamadas.

La actualización de la renta no funciona como una máquina del tiempo. Según establece el artículo 18 de la LAU, la nueva renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en el que el arrendador comunique por escrito al inquilino el incremento correspondiente.

TRES MUJERES JOVENES OBSERVAN LOS PRECIOS DE UNOS PISOS. / JOSE LORES / VIGO

Esa comunicación debe indicar el porcentaje aplicado y, cuando proceda, el arrendatario puede solicitar una certificación del Instituto Nacional de Estadística sobre el índice utilizado.

Por tanto, si un propietario decide actualizar un alquiler que llevaba años sin modificarse, la cuestión será calcular correctamente la nueva renta, no recuperar todas las mensualidades anteriores.

La fecha del contrato cambia completamente la situación

Uno de los factores más importantes es cuándo se firmó el contrato. No tienen el mismo régimen los alquileres antiguos que los contratos firmados tras los cambios introducidos por la Ley de Vivienda. Además, durante los últimos años han existido límites extraordinarios a las actualizaciones para contener el impacto de la inflación.

Por eso, no basta con calcular cuánto habría subido el alquiler según la inflación acumulada. Cada anualidad debe analizarse con las reglas que estaban vigentes en ese momento.

Durante 2022 y 2023 se aplicaron límites extraordinarios del 2% para determinadas actualizaciones, mientras que en 2024 el límite fue del 3%. Esto hace que una simple suma del IPC acumulado no sea necesariamente equivalente a la actualización legal que podía aplicarse.

El IRAV entra en juego en los alquileres recientes

El IRAV es actualmente uno de los elementos más relevantes para los contratos de vivienda afectados por el nuevo sistema de actualización. Este indicador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se diseñó como referencia para evitar incrementos excesivos en las rentas de alquiler. Su cálculo no consiste simplemente en aplicar el IPC, sino que combina distintos elementos relacionados con la evolución de los precios.

Por eso, un propietario no puede coger el dato del IRAV publicado en la actualidad y aplicarlo automáticamente a varios años anteriores. Para calcular una actualización pendiente hay que revisar qué índice correspondía en cada momento y qué límites legales estaban vigentes.

Ante una comunicación del propietario, lo recomendable es revisar todos los elementos que afectan al cálculo:

La fecha de firma del contrato .

. La cláusula de actualización incluida en el alquiler.

Las anualidades en las que no se aplicaron revisiones.

El índice que correspondía en cada periodo.

Los límites legales vigentes durante esos años.

Una carta del casero no convierte automáticamente cualquier cálculo en correcto. La actualización debe ajustarse al contrato y a la normativa aplicable.

Además, el propietario debe comunicar la subida por escrito y la nueva renta solo puede exigirse desde el momento que establece la ley.

Viviendas de alquiler. / La Provincia

Tener un alquiler que no se ha actualizado durante años puede generar dudas, tanto para propietarios como para inquilinos. La respuesta depende de muchos factores: el contrato, la fecha de firma, la cláusula pactada y la normativa vigente en cada momento.

Lo que sí está claro es la diferencia entre ambos conceptos: un casero puede tener margen para actualizar una renta que llevaba tiempo sin modificarse si se cumplen los requisitos legales, pero no puede transformar las cantidades que dejó de reclamar en una deuda automática del inquilino.

Antes de aceptar una subida o rechazarla, conviene hacer algo tan sencillo como revisar el contrato y comprobar las cuentas año por año. En los alquileres, unas pocas líneas escritas hace años pueden marcar la diferencia.