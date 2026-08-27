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Confirmado por el SEPE: esta es la ayuda de 570 euros para los desempleados que no han cotizado lo suficiente para cobrar el paro

La ayuda por insuficiencia de cotización está dirigida a los trabajadores que pierden su empleo sin llegar a los 360 días necesarios para acceder a la prestación contributiva por desempleo

Así puedes conseguir esta ayuda del SEPE

Así puedes conseguir esta ayuda del SEPE / DENIS DOYLE / Bloomberg

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un ayuda destinada a los parados que han perdido su trabajo y no han acumulado un año completo de cotizaciones a la Seguridad Social. De este modo, las personas que no alcancen el periodo mínimo, no perderán automáticamente sus ingresos.

El SEPE tiene el conocido como subsidio por insuficiencia de cotización, una ayuda destinada a las personas que han trabajado y cotizado, pero no alcanzan los 360 días necesarios para cobrar el paro contributivo.

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE.

Entrada de una oficina del SEPE. / Jesús Hellín - Europa Press

La cuantía inicial de esta prestación asciende a 570 euros mensuales durante los primeros seis meses. Después, el importe disminuye de forma progresiva hasta los 540 y 480 euros, dependiendo del tiempo durante el que se mantenga el derecho.

La duración también cambia según los días cotizados y la existencia de responsabilidades familiares. Por ello, dos trabajadores que hayan perdido su empleo pueden cobrar esta ayuda durante periodos muy diferentes.

Cuantias del subsidio por insuficiencia de cotización

Cuantias del subsidio por insuficiencia de cotización / ED

El subsidio se cobra por tramos. Durante los primeros seis meses, la cuantía es de 570 euros mensuales, equivalentes al 95% del IPREM. Desde el mes 13, la cuantía pasa a ser de 480 euros al mes.

Desde 90 días cotizados si tienes responsabilidades familiares

Uno de los requisitos principales está relacionado con el tiempo trabajado. Las personas con responsabilidades familiares pueden acceder al subsidio desde los 90 días cotizados.

Sin embargo, quienes no tengan cargas familiares deberán acreditar al menos 180 días de cotización. El límite se sitúa en los 359 días, ya que al alcanzar los 360 días cotizados se genera, con carácter general, el derecho a solicitar la prestación contributiva por desempleo.

Además, el trabajador debe encontrarse en situación legal de desempleo, mantener la inscripción como demandante de empleo y cumplir los límites de rentas establecidos por el SEPE.

También es importante no haber abandonado el empleo de forma voluntaria. La ayuda está pensada para situaciones como un despido, un fin de contrato o cualquier otra circunstancia que genere legalmente el desempleo.

La duración máxima depende de la situación familiar y de las cotizaciones acumuladas. Sin responsabilidades familiares, quienes cumplan el mínimo exigido pueden cobrar, con carácter general, hasta seis meses.

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En los hogares con responsabilidades familiares, el subsidio puede comenzar con tres, cuatro o cinco meses de duración cuando se hayan cotizado esos periodos. Si se acreditan al menos seis meses cotizados, la ayuda puede prolongarse hasta un máximo de 21 meses.

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