Confirmado por un estudio: 1 de cada 3 trabajadores sufrirá síndrome postvacacional en su vuelta al trabajo a partir de la semana que viene

La vuelta al trabajo después de unas largas vacaciones puede convertirse en un momento muy difícil para muchas personas. Durante los próximos días, millones de trabajadores dirán adiós a la playa, los viajes y los días de descanso para recuperar la rutina laboral. Este proceso de adaptación, conocido como síndrome postvacacional, afecta a una parte importante de la población activa. Según los expertos, los primeros días de septiembre son especialmente delicados ya que el proceso de adaptación puede prolongarse hasta dos semanas, con consecuencias tanto para la salud como para la productividad laboral

Según datos del Hospital Clínic de Barcelona y Adecco España, esta patología la sufren aproximadamente una de cada tres personas. Un informe elaborado por ambas entidades refleja que este problema, aunque a menudo se percibe como una simple dificultad para volver a madrugar, puede tener consecuencias más importantes.

Trabajadores en una oficina / DLP/LP

El problema va más allá de la sensación habitual de tristeza por el final de las vacaciones. Una mala adaptación al regreso al trabajo puede provocar "síntomas físicos y psicológicos como astenia, insomnio, irritabilidad, ansiedad e incapacidad para concentrarse", según recoge el estudio.

La vuelta a la rutina después de las vacaciones no es igual de sencilla para todos

Mientras algunos trabajadores recuperan rápidamente sus horarios y obligaciones, otros necesitan varios días para adaptarse de nuevo al ritmo laboral. Según los estudios difundidos por Adecco España, más del 35% de la población activa española sufre el síndrome postvacacional.

El origen de este problema está en el brusco cambio que supone pasar de varias semanas de descanso y desconexión a recuperar horarios estrictos, responsabilidades y una mayor carga de tareas. Durante las vacaciones, el cuerpo y la mente se acostumbran a otro ritmo y la vuelta repentina a la rutina puede generar una sensación de agobio.

El sindrome postvacacional es un problema en el trabajo / Freepik

Este proceso de adaptación suele durar entre 10 y 14 días. Por eso, las dos primeras semanas de septiembre se convierten en un periodo especialmente sensible para muchos trabajadores.

"El trabajador llega a la conclusión de que el coste emocional de su empleo actual supera la compensación económica" Luciane Rabello — Especialista en recursos humanos

También, la especialista en recursos humanos y psicóloga, Luciane Rabello, explica que la vuelta al trabajo puede convertirse en un momento de reflexión sobre la propia situación profesional.

Septiembre concentra un aumento de las bajas voluntarias

La desconexión de las vacaciones permite a muchas personas tomar distancia de su rutina habitual. Al regresar, algunos trabajadores empiezan a cuestionarse si están satisfechos con su empleo, sus condiciones laborales o el ambiente dentro de la empresa.

Adecco advierte de que este fenómeno coincide con un pico de solicitudes de baja voluntaria durante los primeros 15 días de septiembre. No siempre se trata únicamente de síndrome postvacacional, pero la vuelta a la rutina actúa en muchos casos como un detonante para replantearse la continuidad en un puesto de trabajo.

Los trabajadores necesitan un proceso de adaptación antes de volver al trabajo / Freepik

"Exigir un rendimiento del 100% en la primera semana de septiembre puede ser una receta segura para el agotamiento precoz y la pérdida prematura de talentos estratégicos", advierte Rabello. La experta considera que muchas empresas cometen el error de concentrar desde el primer día correos pendientes, reuniones importantes y objetivos de elevada presión, sin tener en cuenta que parte de la plantilla necesita un periodo de adaptación.

La vuelta progresiva al trabajo es una de las claves

Para reducir el impacto del síndrome postvacacional, los expertos recomiendan evitar una reincorporación excesivamente brusca. Entre las medidas que pueden ayudar figuran una vuelta progresiva, cierta flexibilidad horaria y la posibilidad de teletrabajar durante los primeros días cuando las características del puesto lo permitan.

También aconsejan priorizar las tareas antes de asumir una carga excesiva de trabajo y mantener hábitos saludables relacionados con el descanso, la alimentación y la actividad física.

Los especialistas recuerdan que el síndrome postvacacional debería ser transitorio. Cuando los síntomas se prolongan durante semanas, aumentan de intensidad o afectan de forma importante a la vida diaria, puede ser necesario consultar con un profesional, ya que podría existir un problema de estrés o ansiedad que vaya más allá de la dificultad puntual para regresar al trabajo.