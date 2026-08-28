Conoce los precios más bajos del diésel y la gasolina en la provincia de Las Palmas este viernes 28 de agosto

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Arrecife, en la isla de Lanzarote. Allí, la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, tiene el gasoil a 1,417€ el litro. En Arrecife, Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, donde la Gasolina 95 está a 1,244€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 28 de agosto, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,244€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a 1,245€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ.

El gasoil más barato lo encontraremos en Gáldar, en la estación CANARY OIL, S.L. en CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, donde el diésel está a 1,419€ el litro. La segunda mejor opción está en Gáldar, a 1,419€ el litro en PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,417€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en acceso Aeropuerto de Lanzarote, a 1,539€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA NUEVA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4 de Arrecife a 1,549€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,377€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,377€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,429€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,429€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Gueldera, la estación de servicio BP LA HONDURA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 28 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,285€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,365€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, viernes 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,429€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,429€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, viernes 28 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/08/2026 8:03:23]