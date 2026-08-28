El garaje, el 'vehículo de inversión' de moda entre los pequeños capitales de Canarias

Los prohibitivos precios de la vivienda llevan a pequeños inversores a mirar un poco más abajo de las fachadas. Las plazas de garaje se han convertido en una alternativa para quienes quieren invertir en ladrillo pero no disponen del capital necesario para adquirir una vivienda. El desembolso es considerablemente menor, apenas requieren mantenimiento y, en aquellas zonas donde aparcar es misión imposible, pueden proporcionar ingresos estables y considerables a sus propietarios. En 2025 se registraron casi 3.700 compraventas de plazas de garaje en Canarias, a una media de diez operaciones diarias, según datos del Consejo General del Notariado.

"Cada vez encontramos más compradores que lo consideran como un pequeño activo inmobiliario", explica Vanesa Rubio, experta inmobiliaria y gerente de Inmobiliaria Olympo. Frente a los alrededor de 200.000 euros que puede costar una vivienda, señala que es posible encontrar plazas de garaje desde unos 15.000 o 18.000 euros, pudiendo alcanzar los 50.000 dependiendo de la ubicación. "Nosotros tenemos clientes que están especializados en la compra y venta de garajes", apunta, que "buscan adquirir varias plazas de una sola vez en diferentes ubicaciones o paquetes completos dentro de un mismo edificio".

El perfil, explica Rubio, es el de un pequeño ahorrador que encuentra en estos inmuebles una puerta de entrada a un mercado que se le resiste por otras vías: "No tengo dinero para comprar una vivienda y ponerla en alquiler, pero sí tengo unos pequeños ahorros y puedo comprar una plaza de garaje". Además, la gestión es mucho más sencilla que la de un alquiler residencial. Al no tener un termo que se rompa, ni cualquier otro mantenimiento, recuerda la experta, los gastos se concentran en las cuotas de la comunidad y el IBI. A ello se le suma la mayor seguridad jurídica para el propietario frente al alquiler residencial, especialmente ante situaciones de impago.

La ubicación, la clave del negocio

Fotocasa sitúa la rentabilidad bruta de los garajes en Canarias en el 5,9% al cierre de 2025, lejos del 9,1% que ofrecían cinco años antes pero un porcentaje que todavía resulta atractivo. Eso sí, Rubio rebaja todavía más las expectativas: entre el 3% y el 5% una vez considerados gastos como la comunidad o el IBI. Una horquilla que, advierte, puede variar considerablemente de una plaza a otra por un factor determinante: la ubicación. Las plazas más atractivas se concentran allí donde la gente se desespera más por aparcar: entornos de hospitales, áreas de oficinas, administraciones o enclaves sometidos a una fuerte presión, como el centro de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna o de Las Palmas de Gran Canaria.

Atascos de tráfico / José Pérez Curbelo / LPR

La peatonalización de vías o la eliminación de estacionamientos en superficie estrecha las alternativas y aumenta la demanda de plazas privadas. En algunos puntos, esta llega a ser tal que ya existen listas de espera. Rubio pone como ejemplo el aparcamiento del Parque Bulevar, en Santa Cruz de Tenerife, donde asegura que conseguir una plaza en alquiler es pura competición: las rentas pueden situarse entre 120 y 150 euros mensuales, mientras que comprar una plaza puede exigir entre 35.000 y 45.000 euros. Incluso dentro de un mismo aparcamiento los precios pueden variar dependiendo de la planta en la que se encuentre la plaza, la facilidad de acceso o la cercanía a las entradas y salidas, factores que terminan influyendo en lo que un comprador está dispuesto a pagar. "No es lo mismo un garaje que está en el piso menos uno que en el menos tres", ejemplifica Rubio.

Sin embargo, como es lógico, en barrios periféricos o áreas donde todavía resulta sencillo estacionar gratuitamente en la calle la demanda de una plaza privada puede desplomarse y con ella su capacidad para generar ingresos. "Si puedo aparcar mi coche fuera, nadie me va a pagar una plaza de garaje", resume la inmobiliaria. No basta con comprar barato: la operación depende de que exista una necesidad real de aparcamiento que garantice inquilinos y permita sostener el alquiler.

A los ingresos mensuales puede añadirse, además, la posible revalorización de la propia plaza. Rubio considera que los garajes situados en zonas especialmente demandadas pueden ganar valor con el paso del tiempo, de forma que el inversor no solo obtiene una renta mientras mantiene el activo, sino que puede beneficiarse de un precio de venta superior en el futuro. Una posibilidad que, de nuevo, depende de acertar con el lugar. De cara a los próximos años, la experta considera que este tipo de inversión seguirá teniendo recorrido, especialmente en las zonas más cotizadas de las principales ciudades de las Islas.