Pagar el alquiler con reformas: la fórmula legal para cambiar la renta por obras en la vivienda

En un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, muchos propietarios e inquilinos buscan alternativas que permitan acceder a una vivienda o mejorar un inmueble sin afrontar todos los costes de golpe. Una de las posibilidades que contempla la normativa española es el intercambio de renta por obras: el arrendatario realiza determinados trabajos de reforma o rehabilitación y, a cambio, puede dejar de pagar el alquiler durante un periodo concreto.

Esta fórmula está recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aunque no significa que cualquier inquilino pueda decidir unilateralmente dejar de abonar la mensualidad porque haya pintado una habitación, cambiado algún elemento de la vivienda o realizado pequeñas mejoras. La clave está en que exista un acuerdo previo entre propietario y arrendatario en el que se definan las condiciones.

La norma permite esta opción cuando ambas partes establecen qué obras se realizarán, durante cuánto tiempo se aplicará la compensación y qué parte de la renta quedará sustituida por esos trabajos. Sin un pacto claro, las reformas realizadas por iniciativa propia no dan derecho a descontar dinero del alquiler.

OBREROS (ALBAÑILES) TRABAJANDO EN UNA OBRA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA / MARTA G. BREA / FDV

La posibilidad aparece recogida en el artículo 17.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este precepto establece que las partes pueden acordar libremente que, durante un plazo determinado, la obligación de pagar la renta pueda sustituirse total o parcialmente por el compromiso del inquilino de realizar obras de reforma o rehabilitación en la vivienda.

En la práctica, esto permite que un propietario con un inmueble que necesita una actualización pueda pactar con un futuro inquilino que este asuma determinados trabajos a cambio de una reducción o eliminación temporal del alquiler.

No existe una tabla fijada por ley que determine cuánto vale cada reforma ni qué porcentaje de la renta debe descontarse. Son el propietario y el inquilino quienes deben establecer las condiciones del acuerdo y dejar constancia de ellas. Por eso, el contrato debería especificar cuestiones como el valor estimado de las obras, la duración de la compensación, la parte de la renta que se sustituye y los trabajos concretos que se van a realizar.

No todas las obras sirven para dejar de pagar el alquiler

Uno de los aspectos más importantes es diferenciar este acuerdo de las pequeñas reparaciones habituales que corresponden al inquilino por el uso normal de la vivienda. La LAU establece que el arrendatario debe asumir aquellas actuaciones derivadas del desgaste ordinario del inmueble.

Otra cosa diferente son las obras de reforma o rehabilitación pactadas entre las partes. En estos casos, propietario e inquilino acuerdan voluntariamente que determinados trabajos sirvan como compensación por la renta.

Por ejemplo, una reforma de mayor alcance en una vivienda que necesita una actualización puede formar parte de este tipo de acuerdo si ambas partes lo aceptan. Sin embargo, cambiar una bombilla, arreglar pequeños desperfectos derivados del uso o realizar tareas de mantenimiento ordinario no forman parte de esta fórmula.

La diferencia es importante porque no basta con hacer una mejora en la vivienda para tener derecho a descontarla del alquiler. La compensación solo existe cuando se ha pactado previamente.

La normativa permite que la sustitución de la renta sea total o parcial. Esto significa que las partes pueden acordar que durante un periodo determinado el inquilino no pague ninguna mensualidad porque el valor de las obras compensa completamente la renta, o establecer una reducción parcial.

Por ejemplo, si un inmueble necesita una reforma y ambas partes acuerdan que esos trabajos equivalen a varias mensualidades, el alquiler podría quedar compensado durante ese tiempo. También podrían pactar que el inquilino pague una parte de la renta mientras asume determinadas actuaciones.

La ley no establece una fórmula única. La clave es que exista un compromiso concreto y que ambas partes conozcan sus obligaciones antes de comenzar las obras. Antes de iniciar cualquier trabajo, conviene dejar por escrito aspectos como qué se va a reformar, quién aporta los materiales, quién ejecuta la obra, cuál es el coste previsto, cuánto tiempo durará y cómo se calculará la compensación con el alquiler.

El acuerdo debe estar perfectamente detallado

Aunque la ley permite esta posibilidad, una conversación informal entre casero e inquilino no ofrece las mismas garantías que un acuerdo firmado. Cuanto mayor sea la inversión o la duración de las obras, más importante resulta que todos los detalles queden recogidos en el contrato. El documento debería incluir el plazo durante el que se aplicará la sustitución de la renta, si será completa o parcial y las actuaciones exactas que debe realizar el arrendatario.

También es recomendable establecer qué ocurre si la obra finalmente cuesta más o menos de lo previsto, si se producen retrasos o cómo se comprobará que los trabajos se han completado. El incumplimiento de las obras en las condiciones pactadas puede convertirse en causa de resolución del contrato de alquiler, según recoge la propia regulación de la LAU.

Por tanto, para el propietario no se trata simplemente de dejar de cobrar unas mensualidades, sino de recibir a cambio unas mejoras concretas en la vivienda. Para el inquilino, implica asumir unas obligaciones que deben quedar claramente definidas.

Otro punto relevante es qué ocurre cuando termina el contrato de alquiler. Si las obras se realizaron dentro del acuerdo previsto para compensar la renta, el arrendatario no podrá reclamar posteriormente una compensación adicional por el coste de esos trabajos.

Viviendas en construcción en el Archipiélago. / ANDRÉS CRUZ

Es decir, si ambas partes pactaron que determinadas mensualidades se sustituían por una reforma, el inquilino no podrá solicitar después que el propietario le abone también el importe de las actuaciones realizadas.

Por eso, antes de aceptar este tipo de acuerdo resulta fundamental valorar correctamente la operación. El inquilino debe saber qué obtiene a cambio de asumir la reforma y el propietario debe tener claro qué mejoras quedarán incorporadas al inmueble. La vivienda, además, conservará esas mejoras una vez finalizado el contrato, salvo que las partes hayan pactado otra cosa dentro de los límites legales.

El propietario debe autorizar las obras

El inquilino tampoco puede realizar reformas por su cuenta y reclamar después una compensación. La LAU exige el consentimiento escrito del propietario para aquellas obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de sus accesorios. Además, el arrendatario no puede ejecutar actuaciones que reduzcan la estabilidad o la seguridad del inmueble.

Esto significa que una cosa es un acuerdo específico para cambiar renta por reformas y otra diferente que el inquilino decida renovar la vivienda unilateralmente. La autorización previa resulta esencial para evitar conflictos.

En caso de realizar obras sin permiso, el propietario puede exigir determinadas actuaciones al finalizar el contrato, como la reposición del inmueble a su estado anterior cuando proceda. La idea es sencilla: no se puede reformar primero y negociar después.

El acuerdo entre casero e inquilino tampoco permite trasladar automáticamente al arrendatario todas las reparaciones de la vivienda. La LAU establece que corresponde al propietario realizar las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en condiciones de habitabilidad, salvo cuando el deterioro sea responsabilidad del inquilino.

Por tanto, no debe confundirse una reforma pactada voluntariamente con una reparación que corresponde legalmente al arrendador. Si una vivienda presenta problemas estructurales o deficiencias que afectan a su conservación, el propietario no puede utilizar esta fórmula para obligar al inquilino a asumir unas actuaciones que la normativa le atribuye.

La diferencia entre una mejora acordada y una reparación obligatoria es uno de los puntos que más conviene aclarar antes de firmar cualquier acuerdo.

Una alternativa que puede beneficiar a ambas partes

Bien planteado, el intercambio de alquiler por reformas puede resultar útil tanto para propietarios como para inquilinos. El dueño consigue actualizar una vivienda sin afrontar de golpe toda la inversión necesaria, mientras que el arrendatario puede acceder a un inmueble y reducir temporalmente el coste del alquiler.

Pero la base de esta fórmula es siempre la misma: el acuerdo entre las dos partes.

La Ley de Arrendamientos Urbanos no establece un sistema automático para vivir gratis a cambio de reformar una vivienda. Lo que permite es que casero e inquilino pacten esta alternativa dentro del contrato y durante un periodo determinado.

Por eso, antes de comenzar cualquier obra es recomendable dejar por escrito todos los detalles: qué trabajos se realizarán, cuánto cuestan, quién los ejecutará, qué materiales se utilizarán, cuánto alquiler se compensará, durante cuánto tiempo y qué ocurrirá si alguna de las partes incumple.

En un mercado del alquiler cada vez más tensionado, esta opción puede ser una solución interesante para determinados casos. Pero no es un atajo para dejar de pagar la renta ni una autorización para reformar una vivienda sin permiso. Es un intercambio regulado: menos alquiler a cambio de obras pactadas y con obligaciones para ambas partes.