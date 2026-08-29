CP5: innovación, industria y economía circular desde Canarias

En el Polígono Industrial Valle de Güímar, CP5 S.A., empresa asociada a ASINCA, desarrolla una industria de transformados plásticos especializada en la fabricación por moldeo de poliestireno expandido (EPS). Una actividad que combina innovación, eficiencia energética y economía circular para atender a sectores estratégicos de Canarias como la pesca, la agricultura y la construcción.

De sus líneas de producción salen cajas para el envasado y transporte de productos de la pesca extractiva y la acuicultura, así como de frutas y verduras. También fabrica soluciones para la construcción, como bovedillas, fercas, casetones para forjados y planchas aislantes que contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

CP5 / LP/DLP

CP5 cuenta además con una línea para fabricar grandes bloques de EPS que posteriormente pueden mecanizarse mediante cortadoras-escuadradoras, pantógrafos y fresado robotizado. Esta tecnología permite crear piezas para la obra civil, la arquitectura, las escenografías y la industria audiovisual.

En 2025, la compañía dio un nuevo paso hacia la Industria 4.0 con la incorporación de una célula robótica para fabricar piezas especiales de geometrías complejas mediante fresado y mecanizado.

La sostenibilidad es uno de los pilares de CP5, que ha invertido en eficiencia energética mediante sistemas de automatización, sensorización y aprovechamiento del calor para optimizar sus procesos y reducir consumos. A esta apuesta se suma el Centro Eco-EPS, destinado al reciclaje y reutilización de residuos de poliestireno expandido, reforzando la incorporación de sus procesos a la economía circular.

CP5 / LP/DLP

Con apoyo de los fondos Next Generation EU, CP5 ha ejecutado una planta fotovoltaica de más de 1.100 kWp, con baterías de 2,8 MWh. La instalación cubre toda la demanda eléctrica de la industria mediante autoconsumo y evita más de 700 toneladas de CO2₂ al año.

Su apuesta por la tecnología, la innovación y el empleo estable —toda su plantilla es fija— contribuye a diversificar la economía canaria y avanzar hacia una industria más sostenible. Con capital 100% canario y un mercado centrado en las Islas, CP5 reivindica el valor de fabricar en Canarias.