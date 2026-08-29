Gran Canaria ofrece la gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,244€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,245€ el litro.

Hoy sábado 29 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,345€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 en la isla de Gran Canaria, a 1,409€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,409€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109, donde el diésel está a 1,409€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,409€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,345€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 29 de agosto, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,244€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a 1,245€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La estación de REPSOL en Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,529€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, en la estación DISA NUEVA AEROPUERTO a 1,539€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,417€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, sábado 29 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,369€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,369€.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,429€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 29 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,329€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,429€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,429€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, sábado 29 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, que ofrece el mismo carburante a 1,245€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece hoy, sábado 29 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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