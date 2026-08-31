El Banco de España avisa: El Gobierno se quedará con el dinero de los canarios que estén 20 años sin mover dinero del banco

Miles de canarios podrían perder el dinero que tienen guardado en el banco. El Banco de España recuerda que las cuentas inactivas durante 20 años pueden acabar siendo declaradas como saldo abandonado y pasar a manos del Estado. Para evitar llegar a esta situación, el organismo recomienda realizar una sencilla comprobación y mantener la actividad de la cuenta.

Tener una cuenta bancaria olvidada durante años puede acabar teniendo una consecuencia que muchos desconocen. La normativa española establece que el dinero depositado en una cuenta puede pasar a ser propiedad del Estado cuando transcurren 20 años consecutivos sin que el titular realice ninguna gestión.

El Banco de España explica que esta situación está contemplada en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y afecta a los saldos que permanecen completamente abandonados durante ese periodo.

El banco debe avisar antes de entregar el dinero

El traspaso no se produce de un día para otro. Antes de que finalicen los 20 años, la entidad financiera debe intentar localizar al titular y comunicarle la situación. La normativa establece que el banco debe realizar esta comunicación al menos tres meses antes de que se cumpla el plazo, utilizando un procedimiento que permita acreditar que el aviso ha sido enviado.

Una ciudadana saca dinero de un cajero automático. / ANDRÉS CRUZ

Si el titular responde o realiza alguna gestión sobre la cuenta, se evita que el dinero sea considerado abandonado. En cambio, si no existe ninguna actuación durante todo el periodo establecido, el saldo puede terminar siendo entregado al Tesoro Público.

Sin embargo, no cualquier anotación que aparezca en la cuenta sirve para detener el cómputo. Los intereses abonados por el banco o las comisiones cobradas por la propia entidad no demuestran por sí mismos que el titular siga utilizando la cuenta.

Para evitar problemas, es recomendable que el propietario realice periódicamente alguna operación o gestión que deje constancia de su relación con la cuenta, especialmente si se trata de una libreta antigua que apenas utiliza.

El problema es especialmente importante en las herencias. Cuando fallece una persona, sus familiares pueden desconocer que tenía una cuenta abierta en una determinada entidad y no reclamar el dinero.

El dinero se puede recuperar después

El hecho de que un saldo haya sido transferido al Estado no significa necesariamente que los legítimos propietarios hayan perdido para siempre cualquier posibilidad de reclamarlo.

Los titulares o sus herederos pueden acreditar posteriormente su derecho sobre esos fondos y solicitar su restitución siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente.