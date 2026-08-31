Familias numerosas en Canarias: hasta 11.000 euros de ayuda y una importante rebaja al comprar una vivienda

Comprar una vivienda en Canarias supone mucho más que pagar el precio que aparece en el anuncio. A la compra hay que sumar impuestos, notaría, registro, gestoría y, cuando hay hipoteca, otros gastos. Para una familia numerosa, además, encontrar una casa con espacio suficiente puede hacer todavía más complicada la operación.

Sin embargo, las familias numerosas cuentan en Canarias con algunas ventajas a la hora de comprar su vivienda habitual. Las principales pasan por pagar menos impuestos y, en determinados casos, acceder a ayudas económicas. Eso sí, no todas se conceden automáticamente por tener el título de familia numerosa y cada una tiene sus propios requisitos.

También conviene tener clara una diferencia básica: una cosa es recibir dinero mediante una ayuda y otra pagar menos impuestos cuando se compra la casa. Son beneficios distintos y no siempre se puede acceder a todos al mismo tiempo.

El mayor ahorro está en el ITP

Una de las rebajas más importantes afecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que normalmente se paga al comprar una vivienda de segunda mano. El tipo general en Canarias es del 6,5%, pero las familias numerosas pueden beneficiarse de un tipo reducido del 4% cuando compran su vivienda habitual y cumplen las condiciones exigidas.

La diferencia puede ser considerable. En una vivienda de 200.000 euros, pagar el 6,5% supondría desembolsar 13.000 euros. Con el tipo reducido del 4%, serían 8.000 euros. Es decir, 5.000 euros menos.

Pero no basta con tener varios hijos. El comprador debe tener reconocida oficialmente la condición de miembro de una familia numerosa y la casa debe convertirse en su residencia habitual. También existe un límite económico: la suma de las bases imponibles del IRPF de los miembros de la familia no puede superar los 30.000 euros, aunque esa cantidad aumenta en 12.000 euros por cada hijo que supere el mínimo necesario para ser familia numerosa.

Además, si la familia ya tenía otra vivienda habitual, deberá venderla mediante escritura pública antes de adquirir la nueva o hacerlo durante los dos años siguientes a la compra.

Hay otra posible rebaja relacionada con el AJD, otro impuesto que aparece en determinadas operaciones realizadas mediante escritura pública. En Canarias existe un tipo reducido del 0,40% para determinadas escrituras vinculadas a la compra de una vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Este impuesto y el ITP no son lo mismo. Por eso, antes de comprar conviene comprobar con la notaría, la gestoría o la Agencia Tributaria Canaria qué impuestos corresponden en cada caso y qué descuentos pueden aplicarse.

Otro detalle importante es cómo se calculan los ingresos. Para comprobar si se cumple el límite económico no se suman simplemente las nóminas de la familia. La referencia es la base imponible que aparece en el IRPF del último ejercicio cuyo plazo de declaración ya haya terminado.

Hasta 11.000 euros si además se es joven

Las posibilidades aumentan cuando los compradores, además de formar parte de una familia numerosa, son jóvenes. Canarias cuenta con subvenciones para ayudar a adquirir vivienda a personas de hasta 35 años, siempre que cumplan el resto de requisitos.

En estas ayudas, las familias numerosas tienen algunos límites más amplios. Los ingresos pueden llegar hasta cuatro veces el IPREM en las familias numerosas de categoría general y hasta cinco veces el IPREM en las de categoría especial.

Imagen de archivo de una familia numerosa / Europa Press / Europa Press

También sube el precio máximo permitido para la vivienda. Como norma general, la casa no puede costar más de 170.000 euros, pero en el caso de una familia numerosa el límite aumenta hasta los 200.000 euros. Esa misma cantidad se contempla para determinadas compras en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote, La Palma y La Graciosa.

La subvención puede llegar a 11.000 euros por vivienda, aunque nunca puede superar el 20% del precio de compra, sin contar impuestos y otros gastos ligados a la operación.

No se trata, por tanto, de una ayuda disponible para cualquier familia numerosa. Los compradores deben cumplir el requisito de edad y las condiciones de ingresos, vivienda y financiación establecidas en la convocatoria.

Entre ellas aparece la hipoteca. Para acceder a esta subvención es necesario haber firmado un préstamo hipotecario que cubra al menos el 50% del coste de la vivienda. Además, la casa deberá mantenerse como residencia habitual durante al menos cinco años desde que se concede la ayuda.

Las familias numerosas cuyos compradores tengan más de 35 años no pueden acogerse necesariamente a esta subvención para jóvenes, pero eso no significa que pierdan todas las ventajas. El ITP reducido del 4% no exige tener menos de 35 años, siempre que se cumplan el resto de requisitos.

También existe la Hipoteca Joven Canaria, anunciada para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes de entre 18 y 40 años mediante financiación de hasta el 95% del valor de adquisición.

Además, el Gobierno de Canarias anunció para 2026 cambios en algunas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, entre ellas una ampliación de determinados límites de renta. No obstante, estas modificaciones no deben confundirse automáticamente con el tipo reducido específico del 4% para familias numerosas, ya que cada beneficio tiene sus propias condiciones.

Qué conviene revisar antes de firmar

Las ayudas autonómicas no son las únicas que pueden existir. Los ayuntamientos también pueden tener sus propios programas, bonificaciones o medidas vinculadas a vivienda protegida, rehabilitación o acceso a una casa.

No existe, sin embargo, una ayuda municipal única para todas las familias numerosas de Canarias. Las condiciones cambian dependiendo del municipio. Por eso, quien vaya a comprar una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde, Arucas, San Bartolomé de Tirajana o cualquier otra localidad debería revisar también qué ofrece su ayuntamiento en ese momento.

Y hay otro punto que puede marcar la diferencia: tener toda la documentación en regla. Para beneficiarse de las rebajas fiscales es necesario acreditar oficialmente la condición de familia numerosa, además de demostrar que la casa será la vivienda habitual y que se cumplen los límites económicos establecidos.

Cuando se solicita una ayuda para jóvenes, pueden pedir además la escritura de compraventa, la escritura de la hipoteca, documentos que acrediten los ingresos, el empadronamiento y, cuando corresponda, el título de familia numerosa.

En definitiva, comprar casa siendo familia numerosa puede salir más barato en Canarias, sobre todo gracias al ITP reducido. Si los compradores son además jóvenes y cumplen las condiciones de la convocatoria, pueden optar también a una subvención de hasta 11.000 euros.

La clave está en comprobar los requisitos antes de firmar. La edad, los ingresos, el precio de la vivienda, la hipoteca y el uso de la casa como residencia habitual pueden decidir si una familia tiene derecho o no a estas ventajas.