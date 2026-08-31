La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: si un propietario no paga las cuotas, la comunidad de vecinos puede embargar sus bienes

Los propietarios que estén pensando en dejar de pagar las cuotas de la comunidad deberán pensárselo dos veces antes de hacerlo. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece mecanismos para que las comunidades puedan reclamar las cantidades pendientes y actuar judicialmente contra los propietarios que no cumplen con sus obligaciones. En algunos procedimientos, puede llegar a solicitarse el embargo preventivo de bienes.

Dejar de pagar durante meses las cuotas de la comunidad puede acabar teniendo consecuencias importantes. La comunidad puede llegar más allá de reclamar las cantidades pendientes. Cuando se dan las circunstancias, se puede llegar al embargo de bienes del propietario moroso.

La comunidad puede acordar este embargo / Freepik

La medida no se aplica automáticamente por acumular recibos impagados. La comunidad debe acreditar la deuda y seguir un procedimiento judicial antes de que un juez pueda acordar medidas sobre el patrimonio del deudor.

Primero hay que aprobar y reclamar la deuda

El proceso comienza dentro de la propia comunidad. La Junta de Propietarios debe aprobar la liquidación de la deuda y autorizar su reclamación judicial. Ese acuerdo debe comunicarse al propietario moroso acreditando que se ha recibido la reclamación. Si no paga, la comunidad puede acudir al procedimiento monitorio para intentar recuperar las cantidades adeudadas.

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Una vez presentada la reclamación, el propietario tiene un plazo de 20 días para pagar o presentar oposición. Si no lo hace, el Artículo 21.5 de la LPH establece que, en determinadas situaciones, la comunidad puede solicitar al juzgado el embargo preventivo de bienes para garantizar el pago.

Qué bienes pueden llegar a embargarse

El embargo afecta a diferentes elementos del patrimonio del propietario:

Dinero y cuentas bancarias: Créditos o valores que tenga a su favor.

Créditos o valores que tenga a su favor. Sueldos o pensiones: dentro de los límites establecidos legalmente.

dentro de los límites establecidos legalmente. Vehículos y otros bienes muebles.

Inmuebles: incluida la propia vivienda, si resulta necesario para satisfacer la deuda.

Sin embargo, esto no significa que el juez pueda quedarse con todo el patrimonio del moroso. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece límites y bienes que no pueden ser embargados, además de exigir que la medida sea proporcional a la cantidad reclamada.

Por ejemplo, el salario equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está protegido frente al embargo, mientras que las cantidades que superen ese umbral pueden quedar sujetas a los porcentajes previstos por la ley.

La vivienda puede quedar afectada

En situaciones extremas, el inmueble del propietario también puede convertirse en garantía del pago. Esto puede ocurrir cuando no existen otros bienes suficientes para responder de la deuda.

Sin embargo, que una comunidad reclame una cantidad pendiente no significa que vaya a perder automáticamente su vivienda. El embargo corresponde a un procedimiento judicial en el que deben respetarse las garantías del propietario.