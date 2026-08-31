Litografía González: Calidad que Imprime Confianza en Canarias
Desde 1978, en Litografía González llevamos la tinta en las venas, consolidándonos como un pilar fundamental de las artes gráficas en Las Palmas y en todo el archipiélago. Con una trayectoria familiar que hunde sus raíces en 1962, hemos crecido de la mano del tejido empresarial isleño, expandiendo nuestras instalaciones en Las Torres y dotándonos de la tecnología más puntera del mercado. No somos solo una imprenta; somos el socio estratégico que da vida a sus ideas.
¿Quiénes somos y qué hacemos por su empresa?
Entendemos que la imagen corporativa es el activo más valioso de cualquier negocio. Por ello, combinamos tradición artesanal e innovación tecnológica para ofrecer un servicio integral que abarca desde el primer boceto hasta el empaquetado final. Nuestro equipo de profesionales habla su mismo idioma: sabemos lo crucial que es que el resultado impreso sea un reflejo exacto de su idea original. Cuidamos al máximo cada detalle para garantizar que todo el esfuerzo y la creatividad invertidos en el diseño se traduzcan de forma impecable y con la máxima fidelidad al papel, al cartón o a cualquier otro soporte físico.
Nuestra capacidad de producción está diseñada para responder a cualquier desafío gráfico:
Impresión Offset y Gran Formato: Lideramos el sector con maquinaria de vanguardia, destacando nuestro gran formato de 74 x 104, ideal para altos volúmenes de trabajo manteniendo una calidad insuperable.
Packaging: Desarrollamos cajas, bolsas de papel y envases (incluyendo formatos específicos para el sector de la alimentación), garantizando resistencia y un diseño que destaca en el lineal.
Papelería Comercial y Publicaciones: Desde calendarios, blocks de notas, papel de carta, revistas, encuadernación de libros; cuidamos cada página y cada detalle corporativo.
Impresión DTF y Merchandising: La impresión DTF permite que personalice sus productos con la mejor calidad y durabilidad. De igual forma, nuestra oferta abarca rotulación, merchandising personalizado y mucho más.
¿Por qué elegirnos como su imprenta de confianza?
El mercado canario tiene unas exigencias logísticas y temporales muy específicas. Al producir localmente en Gran Canaria, eliminamos las incertidumbres de los transportes marítimos externos, reducimos los sobrecostes y apoyamos directamente la economía de las Islas. Nuestro mayor compromiso es brindarle un trato directo, resolutivo y cercano, asegurando tiempos de respuesta ágiles y ofreciendo la posibilidad de mantener un estocaje de productos impresos que da tranquilidad y margen de maniobra a todos nuestros clientes.
Ya sea que necesite una pequeña tirada muy especializada para un evento local, o una campaña publicitaria masiva de alcance regional, en Litografía González tenemos el talento, el equipamiento y la pasión necesarios para hacerlo realidad. Le invitamos a descubrir un servicio que va mucho más allá del papel.
Conecte con nosotros y solicite su presupuesto:
Dirección: C/ Arinaga, 7. Urbanización Industrial Lomo Blanco - Las Torres, 35010 Las Palmas de Gran Canaria.
Web: www.litografiagonzalez.com
Email: administracion@litografiagonzalez.com
Instagram: @gonzalezlitografia
Teléfono: 928 480 204
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