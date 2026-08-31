Es oficial: a partir de mañana, los trabajadores que sufran incapacidad permanente tendrán que adaptarse a este cambio de la Seguridad Social
Las personas que reciban comunicaciones relacionadas con la incapacidad permanente tendrán que consultar la Sede Electrónica
Desde mañana, miles de trabajadores y pensionistas en España tendrán que adaptarse a un importante cambio en la forma de recibir las comunicaciones de la Seguridad Social. A partir del 1 de septiembre, el organismo pondrá en marcha un nuevo sistema de notificaciones electrónicas que sustituirá al correo postal. La medida afectará especialmente a las personas que reciben comunicaciones relacionadas con una incapacidad permanente, que deberán estar atentas a este nuevo canal.
A partir de ahora, las personas que soliciten o perciban determinadas prestaciones estarán obligadas a recibir por vía electrónica las comunicaciones y notificaciones de la Administración. Esto afecta a los beneficiarios de este tipo de prestaciones:
- Incapacidad Temporal (IT): Trabajadores que estén de baja médica.
- Incapacidad Permanente
- Nacimiento y cuidado de menor: Prestaciones de maternidad y paternidad.
- Riesgos laborales
El cambio está recogido en la Orden ISM/541/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las notificaciones estarán en la SEDESS
Las comunicaciones se pondrán a disposición del interesado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). Allí aparecerán las resoluciones, requerimientos u otras actuaciones relacionadas con el expediente.
La Seguridad Social enviará además un aviso informativo al teléfono o correo electrónico que haya facilitado el ciudadano. Sin embargo, la ausencia de este aviso no invalida la notificación electrónica. Por eso, quienes estén pendientes de una resolución o revisión de su incapacidad deberán prestar especial atención a su buzón electrónico.
Hay diez días para abrir la notificación
Una vez que la comunicación queda disponible en la SEDESS, el destinatario dispone de 10 días naturales para acceder a ella. Si transcurre ese periodo sin abrirla, la notificación se considera rechazada y produce sus correspondientes efectos legales.
La norma contempla vías de asistencia. Las personas que tengan dificultades para utilizar los medios electrónicos podrán acudir a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), donde se podrá facilitar ayuda para acceder a la SEDESS mediante un funcionario.
Además, la normativa permite que algunas personas actúen como un representante o apoderado, una opción útil para quienes tengan dificultades para gestionar personalmente sus trámites digitales.
El cambio modifica la vía ordinaria de comunicación para los expedientes afectados. Por ello, desde mañana será especialmente importante revisar periódicamente las notificaciones de la Seguridad Social y no confiar únicamente en la llegada de una carta al buzón de casa.
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