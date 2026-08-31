Las pensionistas canarias reciben 321 euros menos de media que los hombres

Las desigualdades entre hombres y mujeres no terminan cuando acaba la vida laboral. También se trasladan a la jubilación y al resto de prestaciones, y terminan reflejándose cada mes en la cuantía de las pensiones. En el caso de Canarias, las mujeres reciben de media 321,30 euros menos al mes que los hombres, según los últimos datos de la Seguridad Social, actualizados a 1 de julio. La estadística reúne las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

Los datos totales sitúan 382.439 retribuciones en todo el Archipiélago con una media de 1.252,25 euros por pensión. Una cifra que apenas supera en 30 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

Las mujeres son titulares de más de la mitad de esas prestaciones. En concreto, 195.054 del total, es decir el 51% de las 382.439 vigentes a día 1 de julio. Sin embargo, ese mayor peso en el número de prestaciones no se traduce en una mayor cuantía. Al contrario. Las mujeres canarias perciben una pensión media de 1.094,82 euros mensuales, frente a los 1.416,12 euros que reciben los hombres.

La diferencia alcanza así los 321,30 euros al mes. La pensión media de las mujeres se sitúa un 22,7% por debajo de la masculina y también queda un 12,6% por debajo de la cuantía media del conjunto de las pensiones en Canarias.

De esta manera, los hombres perciben en su totalidad 265,3 millones de euros mensuales en pensiones, frente a los 213,5 millones que reciben las mujeres. La diferencia supera los 50 millones de euros al mes en el panorama autonómico.

La pensión de una vida

Más allá de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral actual y de los factores que explican esta brecha, las pensiones también arrastran el peso de una generación de mujeres que, durante décadas, trabajó sin que ese esfuerzo se tradujera necesariamente en años de cotización. Muchas lo hicieron en la economía sumergida o dedicaron buena parte de su vida al trabajo doméstico y al cuidado de la familia, una labor sin salario ni cotizaciones a la Seguridad Social. Al llegar a la vejez, la ausencia o insuficiencia de una carrera laboral propia las llevó, en muchos casos, a depender de prestaciones vinculadas a la cotización de sus maridos.

El caso más evidente es el de las pensiones de viudedad, de las que las mujeres son las principales receptoras, con el 90,9% del total. Los hombres apenas son titulares de 7.600 de las casi 84.000 pensiones de viudedad en vigor en Canarias, mientras que las mujeres perciben más de nueve de cada diez de estas prestaciones.

Esta distribución ayuda a entender parte de la distancia que separa las pensiones de hombres y mujeres. La viudedad constituye una fuente de ingresos esencial para miles de canarias, pero su peso dentro del conjunto de prestaciones femeninas también arrastra a la baja la cuantía media que perciben. Por norma general, se calculan aplicando un porcentaje del 52% sobre la base reguladora de la persona fallecida, aunque esta cuantía puede alcanzar el 70% en determinados supuestos, lo que limita los ingresos que generan para sus beneficiarios.

El 39,1% de los subsidios que recibe la población femenina en las islas son de viudedad

La paradoja aparece al comparar las cuantías por sexo. Las mujeres cobran, de media, una pensión de viudedad más elevada que los hombres, 940 euros frente a 716. Sin embargo, el verdadero impacto está en el peso que esta prestación tiene dentro de sus ingresos. Las pensiones de viudedad representan el 39,1% del conjunto de las prestaciones que reciben las mujeres en Canarias. Su predominio, unido a una cuantía inferior a la media del sistema, termina por lastrar la pensión media femenina y agranda la distancia con la de los hombres.

Inferior en casi todos los ámbitos

Así mismo, esta diferencia de rentas se hace todavía más visible al desgranar los datos por tipo de pensión. La población femenina percibe una cuantía media inferior a la de los hombres en prácticamente todas las prestaciones, desde la jubilación hasta la incapacidad permanente o las pensiones a favor de familiares. La excepción es la viudedad.

La mayor distancia se concentra en las pensiones de jubilación, donde los hombres perciben de media 1.566,86 euros, frente a los 1.275,61 euros de las mujeres. La diferencia en este caso ronda los 300 euros mensuales.

La brecha también se mantiene en las prestaciones por incapacidad permanente. La pensión media de los hombres asciende a 1.231,09 euros, mientras que la de las mujeres se sitúa en 1.156,00 euros, una diferencia cercana a los 80 euros mensuales.

De la misma manera, la diferencia también se inclina a favor de los hombres en las pensiones de orfandad, que no miden el esfuerzo realizado por alguno de los dos sexos receptores sino el de los progenitores. En este caso, hay una media de 490,81 euros frente a los 486,20 euros de las mujeres, y también en las prestaciones a favor de familiares, donde la cuantía media masculina alcanza los 887,36 euros, por encima de los 810,44 euros que reciben las mujeres.

La única excepción, en este caso, se encuentra en la viudedad, donde las mujeres concentran la mayor parte de las prestaciones. Una realidad que refleja cómo trabajaron las mujeres de ayer, muchas de ellas sin llegar a cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral.