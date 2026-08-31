La plantilla de Airbus rechaza suspender temporalmente la huelga con un 81% de los votos

Los trabajadores de Airbus España seguirán adelante con la huelga indefinida, convocada por CGT, UGT y ÚTIL, después de que en una votación celebrada este lunes en varios centros de trabajo se rechazara su suspensión temporal, que pedía la empresa para seguir la negociación.

La suspensión de la huelga ha sido rechazada por un 81,2 % de los votos frente a un 16,4 %, a favor de la misma, y un 2,4 % abstenciones, han informado este lunes los sindicatos, que han precisado que los centros de Albacete y Cádiz han decidido no votar hoy y adherirse al resultado de la mayoría.

Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.

El pasado jueves, tras una reunión de quince horas, se ha fijado para el próximo martes otra sesión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), aunque la empresa ha condicionado la continuidad de las negociaciones a una suspensión temporal de la movilización.

Las organizaciones sindicales han señalado que acudirán mañana a esta nueva reunión en el SIMA y "veremos si la empresa cumple o no con sus amenazas".

Durante la reunión del pasado jueves, la dirección de Airbus España rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial.

En un comunicado interno remitido posteriormente a la plantilla, Airbus defendió el pasado viernes su última propuesta presentada a la representación social que prevé la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6 % en un periodo de 5 años hasta 2030.

Asimismo, Airbus se compromete a un incremento del 0,5 % para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5 % para las promociones y compensar el denominado "efecto abril" con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.

En su misiva, la empresa asegura que su objetivo es encontrar "un acuerdo común que sea bueno para todos, para los empleados y para Airbus en España" y que lo quiere encontrar "a través del diálogo y una negociación que se lleve a cabo en un entorno tranquilo y respetuoso".

A su juicio, su última oferta presentada a los mediadores establece "una base sólida para un acuerdo duradero" que corresponde a los puntos que fueron puestos sobre la mesa por los interlocutores sociales y los trabajadores, tanto en el aspecto económico como en el no económico.

Sin embargo, advierte de que la continuación de la huelga está creando "una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes", de algunos de los cuales ha recibido "claros mensajes de preocupación", así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad.

Por ello, Airbus ha condicionado la finalización de su oferta a la desconvocatoria o suspensión de la huelga.

El resto de sindicatos de Airbus España, que no han convocado la huelga -CCOO, SIPA y ATP- indicaron tras la reunión del pasado jueves que iban a analizar la propuesta de la compañía de cara a la nueva reunión, aunque de forma interna. EFE

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