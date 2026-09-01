La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los aficionados de la UD Las Palmas pueden ser multados con 3.000 euros por colgar la bandera del equipo en el balcón

En este arranque de temporada es habitual pasear por las calles de Las Palmas de Gran Canaria y encontrar balcones decorados con banderas, bufandas y otros símbolos de la UD Las Palmas para mostrar el apoyo al equipo. Esta tradición refleja el orgullo 'pío-pío' de una afición que vuelve a ilusionarse con una temporada en la que el objetivo es regresar a Primera División. Sin embargo, quienes viven en un edificio deben tener en cuenta que colocar determinados elementos en el exterior de la vivienda puede generar conflictos con la comunidad y estar sujeto a las normas de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Lo primero es que los aficionados amarillos deben tener claro que no hay ningún artículo de la LPH que prohíba expresamente colgar una bandera, una pancarta o una bufanda del equipo. El problema aparece porque, aunque el balcón sea de uso privativo, la parte exterior forma parte de la fachada del edificio, que tiene la consideración de elemento común del inmueble.

La comunidad puede pedir que se retire

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que ningún propietario puede "alterar la configuración o el estado exterior del inmueble". Por este motivo, la comunidad podría considerar que una bandera colocada de forma permanente rompe la estética o uniformidad de la fachada.

Es muy común ver edificios con las banderas del equipo de fútbol de la ciudad / La Provincia / ChatGPT

También hay que revisar los estatutos o las normas internas de la comunidad. Algunos edificios prohíben colocar objetos en barandillas, ventanas o terrazas, una restricción que puede afectar tanto a banderas como a bufandas, carteles o pancartas. En estos casos, la comunidad puede requerir al propietario que retire el elemento. Si el vecino se niega, el conflicto podría acabar en los tribunales mediante una acción judicial, con la posibilidad de que tenga que asumir las costas si el juez da la razón a la comunidad.

El mayor problema aparece si existe riesgo de caída

La situación es diferente si la bandera está colocada con un mástil, soportes o anclajes que puedan desprenderse. En ese caso, además de la normativa de la comunidad, puede existir responsabilidad por los daños que el objeto cause a terceros. La comunidad de propietarios no puede imponer una multa económica por su cuenta. Las posibles sanciones administrativas dependen de las ordenanzas municipales y de las circunstancias concretas. En los casos más graves, las sanciones podrían llegar a los 3.000 euros, todo dependiendo de si se trata de un edificio histórico, el riesgo de daño y otras circunstancias.

Una opción mucho menos conflictiva y fácil de hacer es colocar la bandera o la bufanda dentro de la vivienda, detrás del cristal. De esta forma no se ocupa ni se modifica físicamente la fachada y resulta mucho más difícil que la comunidad pueda exigir su retirada.

Por tanto, colgar los colores de la UD Las Palmas no está prohibido automáticamente, pero conviene revisar las normas de cada edificio y evitar instalaciones que alteren la fachada o puedan convertirse en un riesgo para quienes pasan por debajo del balcón.