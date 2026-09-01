El precio de la gasolina alcanza su máximo en cuatro años en Canarias

No era tan caro repostar gasolina como ahora desde 2022. Cada conflicto internacional deja su huella en el surtidor y las gráficas vuelven a confirmar que el precio de la energía se ha convertido en uno de los grandes termómetros de la economía mundial. Primero fue el conflicto de Rusia y Ucrania y, desde febrero, el cierre del estrecho de Ormuz –como consecuencia de la guerra de Estados Unidos en Irán– deja, desde el inicio del año hasta el último dato de septiembre, una subida del 20% en la gasolina del 95 y del 22% en la del 98.

Un conductor con un depósito de 70 litros que antes necesitaba unos 86,5 euros para llenarlo ahora debe desembolsar alrededor de 106,7 euros, según los datos recopilados por el portal especializado dieselygasolina.com. Son más de 20 euros de diferencia por repostaje que reflejan la escalada del precio de la energía. Este encarecimiento alimenta una nueva presión inflacionista que tiene en los carburantes y la electricidad sus primeros efectos, pero cuyo impacto acaba trasladándose al resto de productos de la cesta de la compra.

Como una cadena, el aumento de los costes de transporte y de producción termina repercutiendo en los precios finales que pagan los consumidores. En Canarias, este efecto ya se refleja en el índice de precios, con una inflación que alcanzó el 3,4% en agosto. En concreto, en el arranque de septiembre la gasolina de 98 octanos se situó en 1,592 euros por litro mientras que la de 95 estaba en 1,457 euros. El diésel también presenta precios altos, aunque su máximo sigue siendo en abril –cuando alcanzó los 1,663 euros por litro–, en la actualidad registra un ligero repunte hasta los 1,617 euros.

¿Pero a qué responde esta subida después de siete meses desde el inicio de la guerra? Una de las claves está en el estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Tras el bombardeo coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán, una de las primeras consecuencias fue el cierre de este corredor estratégico.

Los datos de seguimiento marítimo reflejaron entonces un desplome del tránsito a comienzos de marzo, cuando los volúmenes de crudo que atravesaban la zona llegaron a caer más de un 80% respecto a la media anual. La explicación responde a una de las reglas básicas de la economía: cuando la oferta se reduce y la demanda se mantiene, los precios tienden a aumentar. Así, el repunte del petróleo, impulsado por el temor a posibles interrupciones en el suministro internacional, volvió a trasladarse al mercado de los carburantes, que en abril llegó a acercarse a los 120 dólares por barril. La gasolina y el diésel, que acumulaban varios meses de descensos, iniciaron entonces una nueva escalada que todavía continúa.

Inspecciones en las Islas

Eso sí, en Canarias el reflejo de los efectos de la guerra al bolsillo de los conductores fue veloz. Tanto así que encendió las alarmas en el Gobierno autonómico que el 15 de julio comenzó la inspección de 78 gasolineras de las Islas. "De momento tendremos que estar expectantes a esa información que se está recabando", subraya el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González. Pues, hasta que no sean públicas las conclusiones de la investigación "se desconoce si se ha actuado de forma anómala o si el precio corresponde al curso natural", añade.

Para encontrar un episodio similar en cuanto a precios habría que remontarse de nuevo a febrero, pero en este caso al de 2022. El 24 de ese mes estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que desencadenó una de las mayores crisis energéticas de los últimos años y que ya había sido anticipado desde meses antes, cuando el Kremlin comenzó a desplegar alrededor de 100.000 soldados cerca de la frontera ucraniana. Para entonces el precio medio de la gasolina de 98 octanos en las Islas estaba a 1,620 euros el litro y la de 95 a 1,466 euros.

Una de las claves del traslado de la guerra al depósito de combustible fueron las sanciones contra Rusia. Estas generaron una fuerte tensión en los mercados del petróleo ante el temor a perder parte de la oferta de uno de los grandes productores mundiales. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el inicio de conversaciones con la Unión Europea y otros aliados para estudiar la prohibición de las importaciones de crudo ruso, una posibilidad que alimentó aún más la incertidumbre entre los inversores.

El miedo a una interrupción del suministro disparó las cotizaciones energéticas y el precio del barril para entrega en mayo en el mercado de futuros de Londres llegó a rozar los 140 dólares, una cifra cercana al récord histórico registrado el 11 de julio de 2008.

Bonificaciones

En aquel entonces el Gobierno estatal aplicó una ayuda que descontaba 20 céntimos por litro en el precio de la gasolina y el diésel para intentar abaratar la factura final de los conductores. En esta ocasión las bonificaciones por parte del Gobierno con la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y el IVA no fueron tan notables para Canarias.

Noticias relacionadas

En las Islas, los combustibles cuentan con una fiscalidad diferenciada respecto al resto del territorio nacional. El Archipiélago aplica un IGIC del 0% sobre los carburantes y no soporta el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), lo que contribuye a que el precio final que abona el consumidor sea habitualmente inferior al de la Península y Baleares. En este contexto, la Consejería de Hacienda aprobó este 1 de septiembre la prórroga del tipo cero del IGIC durante todo el mes, una medida que seguirá revisándose en función de la evolución de los precios.