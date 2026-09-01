Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UD Las PalmasFiestas del PinoMovilidad en TeldePuerto de Las PalmasMareas del PinoIncendio en TeldeVirus del Nilo en Gran CanariaTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Parón

Sigue el conflicto en Airbus tras una nueva reunión sin acuerdo con el comité de huelga

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España).

Varias personas durante la cuarta jornada de huelga indefinida de empleados de Airbus, a 28 de agosto de 2026, en Getafe, Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha convocado a todos los sindicatos de Airbus para continuar negociando esta tarde en la mediación promovida por la empresa, después de que la reunión celebrada esta mañana finalizara sin acuerdo para poner fin a la huelga indefinida convocada por CGT, UGT y ÚTIL.

En la reunión de esta mañana en el SIMA entre el comité de huelga (CGT, UGT y UTIL), la dirección de Airbus y los sindicatos mayoritarios no convocantes (CCOO, ATP y SIPA), se ha cerrado el procedimiento de mediación por la huelga sin acuerdo.

Desde los sindicatos mayoritarios explican que el procedimiento de mediación por la huelga (396) se ha cerrado sin acuerdo, al no aceptar la empresa negociar con el comité de huelga mientras no se suspenda o desconvoque la huelga.

La reunión de esta tarde es el procedimiento 394, una mediación con la mesa negociadora paralela que ha creado la empresa "para evitar negociar con el comité de huelga", según los sindicatos convocantes de la movilización.

Estas organizaciones no reconocen dicho procedimiento como un foro válido para la negociación en una situación de conflicto colectivo con huelga como el actual, por lo que desde ÚTIL ya han adelantado que no acudirán a la reunión de esta tarde.

Desde los sindicatos convocantes precisan que la empresa ha cerrado unilateralmente la negociación con el comité de huelga que representan a los trabajadores "para abrir esta tarde su propio foro y previsiblemente acordar con CCOO y ATP en contra del criterio de la plantilla".

Noticias relacionadas

Y añaden que el comité de huelga ha expresado su disposición a continuar negociando y sigue a la espera de una respuesta de la dirección a la última propuesta que se presentó.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. Un vecino bloquea con una cadena el único acceso en coche a una vivienda para frenar a los turistas
  3. Pasé de verme sin nada a ser feliz cada día en mi trabajo': premio a Pino León, ayudante de cocina en el hotel Mogán Princess & Beach Club
  4. Muere una persona en el GC-1 tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. La pastelería de Gran Canaria con los dulces más originales de la isla: formas sorprendentes y sabores canarios
  6. Los esqueletos urbanísticos que aún marcan el paisaje de Gran Canaria
  7. Un recuerdo de la Guerra Civil y el franquismo: ruta por la memoria traumática de Arucas
  8. Navegar a cinco metros de 150 delfines en Gran Canaria

La vendimia de Lanzarote encara su recta final con una previsión de más de tres millones de kilos de uva

La vendimia de Lanzarote encara su recta final con una previsión de más de tres millones de kilos de uva

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Lucas González, de Andy y Lucas, ya tiene su nueva nariz: ¿cuánto tarda en recuperarse una rinoplastia?

Artenara recuerda a Pepe con una canción desde el barranco: “Mi corazón entristecido” rompe el silencio del pueblo

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

El Corte Inglés estrena espacios pop-up para lanzar en exclusiva la colección oficial de MADRING

Ramírez confirma el 'cero fichajes': «La UD es su cantera»

Ramírez confirma el 'cero fichajes': «La UD es su cantera»

La carreta de Teror para la Romería del Pino 2026 será un homenaje a la mujer canaria

La carreta de Teror para la Romería del Pino 2026 será un homenaje a la mujer canaria

Los veterinarios coinciden: “Los gatos se frustran y estresan cuando les cerramos una puerta que antes estaba abierta”

Los veterinarios coinciden: “Los gatos se frustran y estresan cuando les cerramos una puerta que antes estaba abierta”
Tracking Pixel Contents