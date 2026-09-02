Es oficial: El MEI subirá en 2027 y los trabajadores pagarán más a la Seguridad Social a partir del año que viene

A partir de 2027, los trabajadores canarios podrían notar un nuevo ajuste en sus salarios debido a un cambio que afectará a las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Las nóminas incluyen numerosos conceptos que no siempre resultan fáciles de entender y que pueden influir en la cantidad final que llega a la cuenta bancaria. Por ello, los empleados deben conocer esta nueva aportación que comenzará a aplicarse el próximo año y cómo afectará a su salario neto.

Desde el 1 de enero de 2027, todos los empleados notarán este aumento previsto para reforzar los ingresos destinados al sistema público de pensiones. El porcentaje total del MEI pasará del 0,90% vigente en 2026 al 1% en 2027 sobre la base de cotización por contingencias comunes. En el caso de los empleados por cuenta ajena, la mayor parte del pago corresponde a la empresa, mientras que el resto se descuenta directamente del salario del trabajador.

Cuánto más pagará cada trabajador por la subida del MEI

En 2027, la empresa asumirá el 0,83% de la base de cotización y el empleado aportará el 0,17%. Este 2026, la parte correspondiente al trabajador es del 0,15%, por lo que la subida se traducirá en una ligera reducción del sueldo neto.

Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social / José Luis Roca

Por ejemplo, con una base de cotización de 2.000 euros mensuales, el trabajador pasará de aportar 3 euros al mes por el MEI en 2026 a 3,40 euros en 2027. La diferencia será de 40 céntimos mensuales, unos 4,80 euros al año. Para los autónomos, el impacto es mayor, ya que ellos mismos deberán asumir el 1% correspondiente sobre su base de cotización.

El MEI seguirá subiendo hasta 2029

La subida de 2027 forma parte de un calendario progresivo. El porcentaje total continuará aumentando así:

Año 2026: 0,90%

0,90% Año 2027: 1,00%

1,00% Año 2028: 1,10%

1,10% Año 2029: 1,20%

El porcentaje alcanzado en 2029 será el que está previsto que se mantenga posteriormente. El objetivo del mecanismo es reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la hucha de las pensiones. Esto se debe a que el incremento del número de jubilaciones previsto durante las próximas décadas hace que el dinero actual acumulado sea innecesario.

A diferencia de las cotizaciones ordinarias, el MEI tiene carácter finalista y no genera por sí mismo una pensión mayor para el trabajador que lo paga. Su finalidad es contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema en los próximos años.