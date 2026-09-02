Las Palmas: encuentra la gasolina y el gasoil más baratos para tu coche hoy miércoles 2 de septiembre

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,259€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación DISA CARRIZAL de CARLOS V (INGENIO km 1), donde la Gasolina 95 está a 1,259€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 2 de septiembre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,349€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109. Allí tiene un precio de 1,409€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio DISA CARRIZAL en Ingenio, isla de Gran Canaria, CARLOS V (INGENIO km 1), donde el precio del Gasóleo A es de 1,409€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy miércoles 2 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,259€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a CARLOS V (INGENIO km 1), donde la estación de DISA CARRIZAL ofrece la Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, donde sale a 1,409€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de DISA CARRIZAL en CARLOS V (INGENIO km 1), donde se puede encontrar el gasoil a 1,409€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,417€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,369€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,369€.

La estación de REPSOL en Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,519€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, en la estación DISA AEROPUERTO a 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,419€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,329€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,329€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,394€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 1,437€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,387€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, miércoles 2 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,399€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/09/2026 8:00:11]