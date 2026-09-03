Alberto Sánchez, abogado, lanza un aviso a los caseros canarios: "No pueden desentenderse de todas las averías"

Las averías en una vivienda de alquiler son uno de los motivos más habituales de conflicto entre propietarios e inquilinos. Una caldera que deja de funcionar, una humedad que aparece en una pared o una tubería que se rompe pueden abrir una disputa sobre quién debe hacerse cargo de la reparación.

Ante estas situaciones, el abogado especializado en alquiler Alberto Sánchez ha lanzado un aviso a los caseros que pretenden desentenderse de cualquier arreglo: “Si el propietario de tu vivienda en alquiler te dice que él no repara nada, atento porque la ley no está de su parte”.

El experto recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece las obligaciones de cada parte y que el propietario no puede trasladar al inquilino todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda.

Una cuestión especialmente relevante en Canarias, donde miles de personas viven de alquiler y donde los problemas relacionados con el mantenimiento de las viviendas pueden generar conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

Las reparaciones necesarias corresponden al propietario

La clave está en el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que el arrendador debe realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad.

Según explica Alberto Sánchez, esto incluye aquellos arreglos que sean necesarios para que el inmueble pueda seguir utilizándose con normalidad y que no estén provocados por un mal uso del inquilino.

Entre los ejemplos habituales que corresponden al propietario están una caldera que debe sustituirse por antigüedad, humedades, goteras, fallos en la instalación eléctrica, problemas en la calefacción o roturas de tuberías.

Además, el abogado recuerda que el casero tampoco puede aprovechar estas reparaciones para aumentar la renta del alquiler.

El contrato no puede obligar al inquilino a pagar todos los arreglos

Una de las dudas más habituales entre quienes alquilan una vivienda es si el contrato puede incluir una cláusula que obligue al inquilino a asumir cualquier reparación.

Sánchez explica que la normativa está por encima de este tipo de acuerdos cuando perjudican al arrendatario. La propia LAU establece límites a las cláusulas que modifican las obligaciones previstas por la ley en perjuicio del inquilino.

Por ello, un propietario no puede simplemente incluir en el contrato que el arrendatario se hará cargo de todas las averías si estas corresponden al mantenimiento necesario de la vivienda.

¿Qué averías sí debe pagar el inquilino?

Que el propietario sea responsable de conservar la vivienda no significa que tenga que asumir todos los desperfectos.

La ley establece que las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso habitual corresponden al arrendatario. También tendrá que hacerse cargo el inquilino cuando el daño se haya producido por un uso incorrecto de la vivienda.

Por ejemplo, un deterioro provocado por una acción del propio ocupante no tendrá la misma consideración que una avería causada por el paso del tiempo o por el desgaste normal de una instalación.

La reparación puede corresponder al propietario si afecta a la habitabilidad del inmueble. / Cedida

El inquilino también tiene obligaciones cuando aparece una avería

La responsabilidad no recae únicamente en el propietario. Cuando surge un problema en la vivienda, el inquilino debe comunicarlo al arrendador lo antes posible y permitir que pueda comprobar el estado del inmueble.

Esta comunicación es importante para dejar constancia del problema y facilitar que la reparación pueda realizarse por la vía adecuada.

En un mercado del alquiler con una elevada demanda en Canarias, conocer los derechos y obligaciones de ambas partes puede evitar conflictos y ayudar a resolver las averías sin que una de las partes asuma gastos que no le corresponden.