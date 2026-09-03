Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa a los trabajadores que se vayan a jubilar pronto: "Es importante conocer cuál será el último día de trabajo"

El retiro laboral no depende únicamente de cumplir la edad exigida por la ley y presentar la solicitud de la pensión. Una fecha mal comunicada por la empresa puede complicar el trámite, la del último día de trabajo. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha advertido en uno de sus vídeos de la importancia de comprobar este dato para evitar problemas cuando llegue el momento de la jubilación.

La norma establece que cuando una persona se retira tras estar de alta en una empresa, la pensión se entiende causada el día de la baja en la Seguridad Social como consecuencia del cese en el trabajo. Por tanto, el cobro se empezaría a hacer desde el día siguiente. El experto explica que hacer mal este trámite puede suponer que tengas que hacer gestiones extras.

La fecha de la baja es más importante de lo que parece

Alfonso Muñoz recomienda a los trabajadores comprobar con antelación cuál será exactamente su último día de actividad y comunicarlo a la empresa. Él explica que si un trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación un determinado día y deja de trabajar en esa fecha, ese día todavía forma parte de su vida laboral y la pensión comienza a tener efectos desde el siguiente. Es decir, el día que se cumplen los 65 o los 67 años, según corresponda, será el último día de trabajo.

Sede de la Seguridad Social / EUROPA PRESS

La propia Seguridad Social establece que los trabajadores que están de alta cuando cesan pueden solicitar la jubilación durante los tres meses anteriores o posteriores al cese. Cuando se presenta dentro de ese plazo, los efectos económicos parten del día siguiente a la fecha de cese.

Por eso, el consejo del funcionario es no dejar esta comprobación para el último momento. El trabajador debe asegurarse de que la empresa comunica correctamente la baja y de que la fecha coincide con el cese que se ha previsto para iniciar la jubilación.

Los autónomos también tienen que preparar el trámite

Alfonso Muñoz también avisa a los autónomos. Quienes estén próximos a jubilarse deben consultar con tiempo los trámites necesarios ante la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, especialmente cuando el cese de la actividad se produce mediante una venta, un traspaso u otra fórmula.

Además, las reglas no son iguales a las de un trabajador por cuenta ajena. En estos casos, cuando la baja no se solicita en la forma y plazo establecidos, la fecha del hecho causante puede quedar fijada en el último día del mes natural en el que se produjo el cese.

El error que más problemas genera aparece cuando llega la fecha prevista para jubilarse y el trabajador continúa figurando de alta o no ha cesado realmente en su actividad. Como advierte Muñoz, en ese supuesto puede producirse el rechazo de la solicitud presentada con esa fecha y será necesario tramitar una nueva jubilación con la fecha que corresponda al cese efectivo.

Por este motivo, antes de abandonar definitivamente el puesto de trabajo conviene revisar la fecha de baja, la fecha de solicitud y el momento en que comenzarán los efectos económicos de la pensión. La Seguridad Social permite presentar la solicitud con hasta tres meses de antelación en estos casos, por lo que adelantar los trámites puede ayudar a evitar problemas administrativos en el momento del retiro.