Canarias pone hasta 450 euros para renovar los electrodomésticos: quién puede pedir la ayuda

Cambiar la nevera que lleva años haciendo ruido, jubilar esa lavadora que ya necesita más paciencia que detergente o sustituir un lavavajillas que parece gastar agua como si no hubiera un mañana puede salir ahora bastante más barato en Canarias. El Gobierno regional pone en marcha un nuevo Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias 2025-2026, que permite acceder a ayudas de entre 70 y 450 euros por aparato para sustituir equipos antiguos por otros más eficientes.

La fecha que deben marcar en rojo los hogares de las islas es el 15 de septiembre de 2026. Ese día se abrirá la plataforma para solicitar los bonos, que tendrán que obtenerse antes de comprar el nuevo electrodoméstico. El descuento se aplicará después directamente en el establecimiento adherido, por lo que el consumidor no tendrá que esperar a que la Administración le ingrese posteriormente el dinero.

Hasta 450 euros, pero no para todo el mundo

La primera clave está en que el programa distingue entre personas consumidoras generales y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las primeras podrán conseguir descuentos de hasta 250 euros por electrodoméstico, mientras que las segundas podrán alcanzar los 450 euros, dependiendo del tipo de aparato y de su eficiencia energética.

Por tanto, esos 450 euros que han llamado la atención desde la presentación del programa no son una ayuda universal. Para acceder a la cuantía reforzada será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad durante el registro.

El Ejecutivo Autónomo destinará 1,6 millones de euros en bonos. / Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias establece tres vías para hacerlo: presentar un certificado de vulnerabilidad, una factura que acredite que la persona es beneficiaria del bono social eléctrico, con una antigüedad máxima de tres meses, o una resolución de concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) también con una antigüedad máxima de tres meses.

En otras palabras, una familia que no tenga reconocida esa condición podrá acogerse igualmente al Plan Renove, pero tendrá que conformarse con las cuantías correspondientes al perfil general.

Qué electrodomésticos se pueden renovar en Canarias

El programa no sirve para cualquier aparato que haya en casa. El Plan Renove de Canarias se centra en cinco categorías concretas: frigoríficos combi, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción.

Además, el electrodoméstico nuevo debe cumplir los requisitos de eficiencia energética establecidos por el programa. En el caso de frigoríficos combi, lavavajillas, lavadoras y secadoras se contemplan determinadas clases de eficiencia, mientras que las placas de inducción tienen una cuantía específica.

Las ayudas varían considerablemente según el aparato. En el caso de un frigorífico combi de clase A, por ejemplo, el descuento llega a 250 euros para consumidores generales y 450 euros para personas vulnerables. Si se trata de un modelo de clase B, las cantidades son de 200 y 350 euros, respectivamente, mientras que para un frigorífico de clase C son de 120 y 230 euros.

Para un lavavajillas de clase A, la ayuda alcanza los 180 euros en el caso general y 330 euros para consumidores vulnerables. En clase B, las cantidades son de 120 y 230 euros.

Las secadoras de clase A cuentan con una ayuda de 190 euros para consumidores generales y 350 euros para vulnerables. En clase B son 120 y 230 euros.

En las lavadoras, la ayuda asciende a 120 euros para consumidores generales y 230 euros para vulnerables. Finalmente, las placas de inducción cuentan con un descuento de 70 euros para consumidores generales y 140 euros para personas vulnerables.

Hasta cinco aparatos por persona

Aquí está otra de las posibilidades interesantes del programa. Una misma persona podrá renovar hasta cinco electrodomésticos, uno de cada categoría subvencionable. Es decir, en teoría se puede aprovechar el Plan Renove para cambiar la nevera, la lavadora, el lavavajillas, la secadora y la placa de inducción.

Eso sí, no significa que cualquier hogar vaya a recibir automáticamente 450 euros por cada uno. La cuantía depende tanto del aparato como de su eficiencia y del perfil del consumidor.

La ayuda funciona además como descuento directo en la compra. Esto es importante porque evita el clásico escenario de pagar primero el producto y esperar meses a que llegue una subvención. Una vez obtenido el bono y realizada la compra en una tienda participante, el importe correspondiente se resta directamente del precio.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también tienen fondos reservados

El plan tiene un marcado componente territorial. Los 1,6 millones de euros destinados directamente a los bonos se han distribuido inicialmente entre las dos provincias canarias, con 800.000 euros para cada una.

En la provincia de Las Palmas, que incluye Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el reparto inicial contempla 600.000 euros para Gran Canaria, 112.000 euros para Lanzarote y 88.000 euros para Fuerteventura.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, se han asignado inicialmente 712.800 euros para Tenerife, 62.400 para La Palma, 16.800 para La Gomera y 8.000 para El Hierro.

Esto significa que el dinero no constituye una bolsa única para todo el Archipiélago, sino que existe una distribución por islas. Y hay un detalle importante: las ayudas estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria.

La plataforma permitirá consultar el ritmo de utilización de los fondos y la disponibilidad existente en cada isla. Por eso, aunque el programa está previsto hasta el 15 de diciembre de 2026, la fecha no debe interpretarse como una garantía de que habrá dinero hasta ese día.

El bono hay que pedirlo antes de comprar

Este es probablemente el punto que más conviene tener claro para evitar disgustos. Si alguien entra en una tienda el 15 de septiembre, compra una lavadora y después intenta solicitar la ayuda, no podrá beneficiarse del Plan Renove para esa operación.

El orden es otro: primero se solicita el bono y después se realiza la compra. La plataforma comenzará a funcionar el 15 de septiembre y, una vez emitido, el bono tendrá una vigencia de 15 días para utilizarlo en uno de los comercios adheridos.

Si pasan esos 15 días sin realizar la compra, el bono pierde su validez y el importe que había quedado reservado puede volver a ponerse a disposición de otros ciudadanos.

La gestión se realizará a través de la plataforma habilitada para el programa y las tiendas participantes serán las encargadas de aplicar el descuento en el momento de la compra.

¿Qué pasa con el electrodoméstico viejo?

Hay otra condición que tampoco conviene pasar por alto: el aparato antiguo no se queda en casa ni se puede vender por separado mientras se disfruta de esta ayuda. El proceso contempla su retirada y gestión como residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE) a través de los canales autorizados.

Así, cuando llegue el nuevo frigorífico, lavadora o lavavajillas, el establecimiento deberá encargarse de la retirada del aparato sustituido dentro del procedimiento previsto.

El objetivo es doble. Por un lado, se facilita que los hogares canarios cambien equipos antiguos que pueden consumir más electricidad por otros más eficientes. Por otro, se evita que los aparatos retirados terminen abandonados o sean gestionados de manera incorrecta.

Un plan pensado también para el comercio canario

El Plan Renove de electrodomésticos no mira únicamente hacia la factura eléctrica de los hogares. También pretende mover el comercio de las islas.

La iniciativa cuenta con una inversión pública total de dos millones de euros, de los que 1,6 millones se destinan directamente a financiar los bonos. La gestión del programa corresponderá a Femepa en la provincia de Las Palmas y a Femete en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para Canarias, donde buena parte de las compras de equipamiento para el hogar tienen que convivir con las particularidades de un territorio insular, la puesta en marcha de incentivos de este tipo supone además un empujón para los establecimientos que se adhieran al programa.

En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura será Femepa la entidad encargada de gestionar el plan, mientras que Femete hará lo propio en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Una ayuda para ahorrar hoy y también en la factura

El argumento económico del programa no termina en el descuento inicial. El Gobierno de Canarias pretende que la sustitución de los aparatos más antiguos por modelos de mayor eficiencia energética permita reducir el consumo eléctrico de los hogares durante los próximos años.

La idea es especialmente sencilla en electrodomésticos como el frigorífico, que permanece conectado las 24 horas del día. Pero también afecta a lavadoras, lavavajillas y secadoras, cuyo consumo puede tener un peso importante cuando se utilizan con frecuencia.

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento / LUIS TEJIDO / EFE

El Plan Renove une así tres objetivos: abaratar la compra de nuevos electrodomésticos, reducir el consumo energético y mejorar la gestión de los aparatos antiguos.

Para las familias canarias, la clave estará en llegar con tiempo al 15 de septiembre, comprobar qué establecimientos están adheridos, solicitar primero el bono y revisar qué ayuda corresponde exactamente al modelo que se quiere comprar. Y, sobre todo, no dejarlo para el último momento: los fondos están limitados y el programa terminará el 15 de diciembre o antes si se agota el presupuesto disponible.