El Estatuto de los Trabajadores da este derecho a quienes estudian y trabajan: pueden pedir un cambio de su jornada laboral y acudir a los exámenes sin que la empresa se pueda negar

La formación continua se ha convertido en una necesidad en numerosos sectores, aunque compaginar el trabajo con los estudios no siempre es sencillo. Cumplir una jornada laboral y asistir después a clase puede suponer un esfuerzo considerable. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores reconoce una serie de derechos para facilitar esta conciliación a estudiantes y empleados, tal y como ha explicado la Unión Sindical Obrera (USO).

Compaginar una carrera, un ciclo formativo o cualquier otra titulación con un empleo puede convertirse en un problema cuando los horarios coinciden. Cuando persona consigue un trabajo y al comenzar el curso las clases coinciden con su horario laboral, se puede pedir a la empresa que adapte la jornada. También cabe la posibilidad de solicitar preferencia por un turno que mejor encaje con los estudios, siempre dentro de las condiciones que establece la normativa.

La ley permite pedir el turno compatible con los estudios

El artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho de quienes cursan de forma regular estudios destinados a conseguir un título académico o profesional. Entre las medidas previstas está la preferencia para elegir turno de trabajo cuando la empresa funciona mediante turnos.

Esto significa que un empleado que tenga clases por la mañana puede plantear que su jornada se realice por la tarde. La norma también contempla la posibilidad de adaptar la jornada para asistir a cursos de formación profesional. Además, cuando la empresa ya tiene implantado el teletrabajo y las funciones lo permiten, existe también una preferencia para acceder a esta modalidad.

Como explica USO, conocer este derecho puede marcar la diferencia para muchos jóvenes que se encuentran ante una decisión aparentemente inevitable.

También hay permisos para acudir a los exámenes

El Estatuto de los Trabajadores también contempla los permisos necesarios para concurrir a los exámenes cuando se estudia regularmente para obtener un título académico o profesional. No se trata de que el trabajador tenga que utilizar necesariamente un día completo. El alcance del permiso puede depender del convenio colectivo y de las circunstancias de cada caso. Estos pueden mejorar o concretar estos derechos.

Existen convenios que establecen permisos retribuidos específicos, fijan plazos de preaviso o incluso amplían las condiciones previstas con carácter general en el Estatuto.

Por eso, antes de dejar un empleo por problemas con los horarios universitarios, la recomendación es revisar el convenio, hablar con la empresa y dejar por escrito la solicitud de cambio de turno, adaptación de jornada o permiso para exámenes. Para muchos trabajadores, la solución puede estar en una negociación que permita mantener el empleo mientras continúan con sus estudios.