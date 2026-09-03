Es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios canarios pueden comprar una plaza de garaje aunque no vivan en el edificio donde está ese parking

Los edificios que tienen un garaje comunitario ya cuentan con una ventaja muy valorada por los propietarios, porque permiten solucionar uno de los grandes problemas de las ciudades, encontrar un lugar donde aparcar el vehículo. Sin embargo, quienes viven en inmuebles sin esta instalación deben buscar alternativas fuera del edificio. Ante esta situación, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla una fórmula que permite a los vecinos solucionar la falta de plazas de aparcamiento en determinados casos.

La normativa estatal no exige ser residente para convertirse en propietario de uno de estos espacios. De hecho, al adquirir la plaza, el comprador pasa a formar parte de la comunidad en la medida que corresponda a su propiedad. Esto significa que tendrá derechos sobre los elementos comunes relacionados con ella, pero también deberá asumir los gastos y obligaciones que establezcan el título constitutivo, los estatutos y la propia normativa.

Las plazas de garaje se pueden adquirir fuera de la comunidad / José Carlos Guerra / LPR

Antes de comprar una plaza en una comunidad ajena, los interesados deben fijarse en algunos detalles sobre el registro documental del bien.

La clave está en cómo figura inscrita la plaza

Para cerrar la operación bien, se debe mirar cómo aparece inscrita la plaza en el Registro de la Propiedad. No es lo mismo adquirir una finca registral independiente que comprar una cuota indivisa del garaje con derecho exclusivo de uso sobre un determinado aparcamiento. Cuando la plaza constituye una finca registral independiente, el comprador adquiere directamente ese inmueble, con su correspondiente cuota de participación en la comunidad. En este caso, podrá venderlo, alquilarlo o hipotecarlo sin necesidad de tener una vivienda en el edificio.

Debes conocer muy bien qué puedes hacer en tu plaza de garaje / Freepik

También existe la posibilidad de que el garaje esté configurado mediante una cuota indivisa. Aquí, el nuevo propietario adquiere un porcentaje del local destinado a aparcamiento y, asociado a esa participación, el derecho de uso exclusivo de una plaza concreta.

Hay una excepción importante y que es uno de los casos más comunes. Si el aparcamiento aparece como anejo inseparable de una vivienda, no podrá transmitirse de forma independiente en los mismos términos que una finca autónoma. Por eso, revisar la escritura y la información registral antes de comprar resulta fundamental.

El propietario del garaje también tiene derechos en la comunidad de vecinos

Ser propietario solo de una plaza no significa quedar al margen de la comunidad. En principio, el comprador tiene derecho a ser convocado a las juntas que correspondan y a participar y votar conforme a su cuota de participación, aunque su peso será, normalmente, muy inferior al de los propietarios de las viviendas. Además, tiene derecho a utilizar los elementos comunes que sean necesarios para acceder y disfrutar de su propiedad. La comunidad no puede convertir la plaza en una propiedad aislada a la que resulte imposible acceder.

A cambio, deberá pagar los gastos y derramas que le correspondan. La cantidad dependerá de cómo esté organizada jurídicamente la comunidad y de las exenciones previstas en el título constitutivo o en los estatutos. En muchos edificios existen gastos específicos del garaje, como la electricidad del sótano, la limpieza, el mantenimiento de la puerta automática o el vado. Por eso, antes de comprar conviene solicitar las últimas actas de las juntas, conocer las cuotas actuales y comprobar si existen derramas aprobadas o pendientes de pago.

Comprar una plaza no da derecho a usar todo el edificio

Al adquirir una plaza de garaje tienes derechos sobre la plaza y sobre los elementos comunes necesarios para su utilización, pero no implica automáticamente poder disfrutar de todas las instalaciones comunitarias. El régimen concreto de zonas como piscina, jardines, gimnasio o pistas deportivas dependerá de cómo estén configuradas jurídicamente y de lo establecido en el título constitutivo y los estatutos.

También existen límites sobre el uso del propio aparcamiento. La plaza está destinada principalmente al estacionamiento de vehículos y su propietario debe respetar las normas de la comunidad y las disposiciones de seguridad. No puede utilizarla libremente como almacén, taller u otro espacio si ese uso está prohibido por la normativa aplicable o por las reglas de la comunidad.

Así que no vivir en el edificio no impide comprar una plaza de garaje.