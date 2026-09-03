Salones vinculados a la salud y la tecnología protagonizan la actividad de Fira de Barcelona hasta final de año

Los salones y congresos de temáticas vinculadas a la salud y tecnología centrarán buena parte del protagonismo este año en Fira de Barcelona. La institución ferial, que ha agendado 60 grandes salones y congresos en el último cuatrimestre del año, reivindica el éxito de su actividad que consolida su papel como referente ferial europeo, motor económico y plataforma de negocio, conocimiento e internacionalización para empresas y profesionales. Los recintos que gestiona: Montjuïc, Gran Via, CCIB, además del Circuit de Barcelona-Catalunya, permiten esa concentración de actos, en cuyo el calendario previsto se incluyen ferias tecnológicas, de salud, alimentación o cultura.

Fira de Barcelona cerrará un año de gran actividad en la que habrá celebrado más de 300 eventos en sus recintos. Entre los salones ya celebrados desde el inicio del año en sus recintos destacan ISE, MWC Barcelona, Fespa, Barcelona Wine Week, B-Travel, Barcelona Bridal Fashion Week, las galas de los Premios Goya, Alimentaria & Hostelco, Expoquimia y Equiplast, Vitafoods Europe, Seafood Expo Global, o el Congreso Internacional de Arquitectura, además de las grandes citas del calendario motorpsort como son el Gran Premi Montser Energy de Catalunya de MotoGP y el Formula 1 MSC Cruises GP de Barcelona-Catalunya.

Los salones pendientes | AGENDA

Septiembre.

ERS Congress (Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea) que reunirá más de 20.000 congresistas de su especialidad en el recinto de Gran Via. Lo sigue la primera edición de Battery ES Tech Europe, salón centrado en el sector del almacenamiento energético y las baterías avanzadas. La última semana de este mes los protagonizará el mundo editorial con Liber, la mayor feria internacional sobre el libro en español, y la tecnología de Fabcon, la conferencia de Microsoft más importante de Europa.

Octubre.

El salón Náutico de Barcelona que volverá a llenar el Port Vell con las últimas novedades en embarcaciones. Igualmente, se estrenarán dos nuevos eventos el nuevo Saló del Comerç, que tendrá lugar junto al saló de l’Ocupació, y Saga Barcelona Games Fest, sobre videojuegos. En el ámbito de la salud destaca EACTS Annual Meeting, cita de referencia mundial en cirugía cardiotorácica y el UEG Week (Semana Europea de la Gastroenterología). Cerrará el mes el salón Ocasión con las mejores ofertas en vehículos seminuevos.

Noviembre.

Estará protagonizado por Smart City Expo World Congress, cita de referencia mundial en innovación urbana, que vuelve al recinto de Gran Via acompañada de Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Blue Economy y Barcelona Cybersecurity Congress, salones específicos en materia de movilidad, economía azul y seguridad digital. Además, este año en el marco de SCEWC se estrenará HOWS, un nuevo congreso internacional sobre vivienda. También en el ámbito tecnológico, el CCIB será escenario de nueva edición del Gartner IT Symposium/XPO, el encuentro internacional de analistas de esta multinacional tecnológica. En noviembre la alimentación también llega a los recintos de Fira de la mano de una nueva edición del Gastronomic Forum Barcelona, evento para los profesionales del mundo de la gastronomía, mientras en el ámbito médico destaca el EORTC-NCI-AAR que reunirá en el CCIB expertos sobre el tratamiento del cáncer y el AVEPA-SEVC Congress, de veterinarios clínicos de animales de compañía. Destaca también la celebración del evento de referencia internacional sobre turismo de negocios IBTM.

Diciembre.

El año se cerrará con eventos emblemáticos del ocio y la cultura en Barcelona como son el Manga Barcelona y el Festival de la Infancia.

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Actos en torno al sector del motor

Por su parte, el Circuit de Barcelona – Catalunya, gestionado por la sociedad de Fira de Barcelona, Fira Circuit, acogerá por primera vez el FIA World Endurance Championship - 6h de Barcelona, la prestigiosa competición internacional de carreras de resistencia. Igualmente, será el escenario de la Ferrari Finali Mondiali, la gran final del campeonato Ferrari Challenge, así como del Festival de la Velocidad de Barcelona - GT World Challenge Europe, entre muchas otras actividades del motor, deporte, corporativas y culturales.