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El Artúculo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal protege a los propietarios: se puede exigir a su comunidad retirar la uralita de amianto y otros materiales peligrosos para la salud

La comunidad debe actuar cuando existe un problema de conservación o seguridad.

Retirada de Bidones de Uralita en Arinaga

Retirada de Bidones de Uralita en Arinaga / Juan Carlos Castro

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

En muchas ciudades todavía existen edificios antiguos construidos con materiales que hoy se consideran peligrosos para la salud, como la uralita de amianto y otros elementos cuyo uso está prohibido. Ante esta situación, los propietarios pueden ampararse en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) para exigir a su comunidad que adopte las medidas necesarias para retirarlos.

El artículo 10.1.a de la LPH establece que tienen carácter obligatorio y no necesitan un acuerdo previo de la junta de vecinos los trabajos necesarios para conservar el edificio y sus instalaciones comunes, incluyendo los que sean precisos para cumplir los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

Un operario retira amianto

Un operario retira amianto / Archivo

La presencia de amianto en tejados, bajantes, depósitos o cubiertas de una comunidad de propietarios es preocupante cuando el material presenta daños o va a ser manipulado durante una rehabilitación.

Cuándo puede exigirse que la comunidad actúe

Pese a lo que dice la ley, esto no significa que cualquier placa antigua tenga que desaparecer inmediatamente. La situación cambia cuando el material está deteriorado y contiene grietas, roturas o desprendimientos que deben ser valorados técnicamente o su manipulación puede provocar un riesgo.

Retirada de Bidones de Uralita en Arinaga

Retirada de Bidones de Uralita en Arinaga / Juan Carlos Castro

La normativa obliga a aplicar medidas de protección cuando se realizan trabajos de retirada, reparación o mantenimiento con riesgo de exposición. Además, antes de determinados trabajos con amianto debe existir un plan de trabajo que establezca cómo se realizará la actuación y cómo se evitará la dispersión de fibras.

La retirada no puede hacerla cualquier empresa

Hay otro aspecto fundamental, quitar amianto no es una obra convencional. La comunidad no debería contratar simplemente a una empresa de reformas para desmontar unas placas y llevarlas a un contenedor.

Un vecino muestra restos de Uralita (amianto) cerca del mirador del Nen de la rutlla, en el Parc del Guinardó, justo debajo del mirador del Turó de la Rovira

Un vecino muestra restos de Uralita (amianto) cerca del mirador del Nen de la rutlla, en el Parc del Guinardó, justo debajo del mirador del Turó de la Rovira / ELISENDA PONS

La normativa sobre amianto establece requisitos específicos para estos trabajos y contempla la intervención de empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), además de la planificación preventiva correspondiente. El plan debe presentarse ante la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos cuando resulte exigible.

También es importante el tratamiento de los residuos. La Ley 7/2022 establece duras sanciones para las infracciones relacionadas con la gestión de residuos peligrosos. Las infracciones graves pueden alcanzar los 600.000 euros y las muy graves pueden llegar a 3,5 millones de euros.

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Así, cuando existe amianto en un elemento común y hay razones que hacen necesaria una intervención, el propietario no queda indefenso. La LPH obliga a la comunidad a preservar la seguridad del inmueble.

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