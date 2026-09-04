Canarias es la cuarta comunidad donde más crece la licitación de obra pública, un 37%

Las administraciones públicas sacaron a licitación obras por 886,1 millones de euros en Canarias durante el primer semestre del año, un 37,1% más que en el mismo periodo de 2025, cuando la cifra alcanzaba los 646,4 millones, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). El incremento, de casi 240 millones de euros, supera el crecimiento registrado en el conjunto de España, situado en un 14,2%. Así, el Archipiélago se posiciona como la cuarta comunidad autónoma donde más aumentó la obra pública licitada, solo por detrás de Cataluña (104,1%), Baleares (38%) y Galicia (37%).

Cabildos y ayuntamientos concentran la mayor parte de la contratación de obra pública en Canarias, con cerca del 63% del total. Entre enero y junio sacaron a licitación proyectos por 555,3 millones de euros, frente a los 452,2 millones del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 22,8%. Pese a este avance, las administraciones locales pierden peso relativo ante el mayor crecimiento registrado por el Estado y el Gobierno de Canarias.

La Administración General del Estado licitó obras en las Islas por 136,1 millones de euros, un 75,6% más que un año antes, y concentró alrededor del 15% del total. El incremento contrasta con la evolución del conjunto del país, donde la licitación estatal creció únicamente un 5,1% durante el primer semestre. Por su parte, el Gobierno de Canarias sacó a concurso proyectos por 194,7 millones de euros, un 66,8% más que en el mismo periodo de 2025, y elevó su peso sobre el conjunto de la licitación en las Islas hasta aproximadamente el 22%. Así, la evolución del Ejecutivo autonómico también se desmarca de la tendencia nacional, donde la obra pública licitada por las comunidades autónomas cayó un 16,3%.

En la provincia de Las Palmas, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por cabildos y ayuntamientos, que elevaron el volumen de obras sacadas a concurso un 62,3%: de 208,9 a 338,9 millones de euros. El Gobierno de Canarias aportó alrededor de 94,4 millones y el Estado otros 61,4 millones.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, la contratación local retrocedió un 12,3%: de 243,3 a 213,5 millones, una caída que fue compensada por el avance de otras administraciones. El Estado duplicó su licitación, de los 37,3 a los 74,7 millones, mientras que el Ejecutivo autonómico sumó alrededor de 66,7 millones.

Por tipo de actuación, la edificación fue la gran protagonista en Canarias durante el primer semestre, al concentrar 627,6 millones de euros, alrededor del 71% de los 886,1 millones sacados a concurso. La obra civil, que incluye actuaciones en infraestructuras como carreteras o puertos, reunió los 258,5 millones restantes, el 29% del total.

El reparto se aleja claramente del registrado en el conjunto de España, donde ambos tipos de obra tuvieron prácticamente el mismo peso: de los cerca de 17.953 millones licitados hasta junio, el 49,9% correspondió a edificación y el 50,1% a obra civil.

Más obra pública, pero sin ofertas

Entre las licitaciones que han contribuido a impulsar estas cifras destacan dos proyectos de gran envergadura. En el ámbito local, se encuentra la ampliación y modernización del Estadio de Gran Canaria, promovida por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo, para adaptarlo a las exigencias del Mundial de Fútbol de 2030. Salió a concurso en junio por 174,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 36 meses.

En la contratación estatal, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife licitó el cierre y habilitación del Muelle de Ribera del Puerto de Granadilla para completar los 543 metros pendientes del muelle y habilitar una explanada anexa, inicialmente por 39,3 millones de euros.

Sin embargo, ninguno de los dos proyectos consiguió adjudicarse inicialmente: ambas convocatorias quedaron desiertas al no recibir ofertas de empresas interesadas y posteriormente tuvieron que volver a plantearse con un incremento de la inversión. Pese a ello, los importes de sus primeras licitaciones forman parte de las cifras correspondientes al primer semestre, puesto que los datos de Seopan contabilizan las obras en el momento en el que salen a concurso.

Presentación del proyecto de la ampliación del Estadio de Gran Canaria / ELENA MONTESDEOCA

Precisamente, los últimos datos ofrecidos por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) contabilizan 322 obras públicas que quedaron desiertas en Canarias entre 2025 y junio de 2026, con un importe conjunto de 456,66 millones de euros. Entre los principales factores, la patronal señala el desfase existente entre los presupuestos con los que las administraciones sacan determinados proyectos a concurso y los costes reales que deben asumir las empresas para ejecutarlos. Según sostiene la organización, se debe trabajar con precios actualizados y acordes a la evolución del mercado, ya que solo así las constructoras pueden «concurrir a los procedimientos con garantías».

La organización advierte de que las consecuencias de una licitación desierta van más allá de la propia actividad del sector de la construcción, pues la ausencia de empresas interesadas impide que los proyectos puedan avanzar hacia su ejecución en los plazos inicialmente previstos, lo que provoca retrasos en infraestructuras y servicios necesarios para la población. La patronal pone así el foco no solo en la cantidad de proyectos que las administraciones sacan a concurso, sino también en las condiciones en las que llegan al mercado. El objetivo, señala, es evitar que inversiones ya previstas queden bloqueadas por falta de ofertas y tengan que volver a pasar por un nuevo proceso de contratación antes de poder ponerse en marcha.