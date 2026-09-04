Canarias se queda fuera de los 90 millones del Gobierno para abaratar el alquiler: estas son las comunidades que sí reciben la ayuda

Canarias no estará entre las comunidades que recibirán parte de los 90 millones de euros que el Gobierno central prepara para financiar medidas destinadas a contener los precios del alquiler. El Ministerio de Vivienda ha vinculado estas ayudas a los territorios que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, una figura de la Ley de Vivienda que el Archipiélago no ha aplicado.

El reparto de estos fondos se realizará mediante subvenciones directas a las comunidades autónomas que sí han activado esta herramienta. En concreto, serán Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias las beneficiarias de esta primera línea de financiación.

El objetivo de estas ayudas es impulsar medidas que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible y contribuir a contener los precios del alquiler en las zonas donde las administraciones han declarado oficialmente problemas de acceso a la vivienda.

¿Por qué Canarias queda fuera de estas ayudas?

El motivo de la exclusión de Canarias es que el reparto está ligado directamente a la declaración de zonas tensionadas de alquiler prevista en la Ley de Vivienda.

El Ministerio defiende que solo pueden acceder a estos fondos las comunidades que han activado este mecanismo de cooperación con el Estado y han declarado territorios donde existe una especial dificultad para acceder a una vivienda.

Hasta ahora, las comunidades que han utilizado esta herramienta son Cataluña, con 271 municipios declarados; País Vasco, con 18 municipios y un distrito; Navarra, con 21 municipios; Galicia, con A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con diferentes municipios, núcleos y barrios.

Un hombre mira la fachada de una agencia inmobiliaria en la capital grancanaria. / Juan Carlos Castro

Cataluña concentra dos de cada tres euros

La comunidad que recibirá la mayor parte de los fondos será Cataluña, con un máximo de 59,74 millones de euros, alrededor del 66% del presupuesto total.

Le seguirá el País Vasco, con 15,51 millones, mientras que Navarra recibirá 6,69 millones, Galicia 5,11 millones y Asturias 2,96 millones.

El reparto tiene en cuenta principalmente la población residente en las zonas declaradas tensionadas y el porcentaje de hogares que soportan un mayor esfuerzo económico para pagar el alquiler.

¿Para qué podrán utilizarse estos 90 millones?

Las comunidades beneficiarias podrán destinar estos fondos a diferentes actuaciones relacionadas con vivienda.

Entre ellas se encuentran la construcción o rehabilitación de viviendas para alquiler asequible o social, la adquisición de suelo para nuevos proyectos residenciales, la compra de viviendas para incorporarlas al parque público de alquiler o la creación de mecanismos de aval para jóvenes y colectivos vulnerables.

También podrán financiar sistemas destinados a cubrir posibles impagos de alquiler en contratos de vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Visita a Santiago de Compostela de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. En imagen visita a las obras de construcción de un edificio de 24 viviendas de promoción pública en el barrio de O Castiñeiriño, acompañada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, donde coincidió con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. Entre otras autoridades, también acudieron el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el líder de la Agrupación Socialista de Santiago, Aitor Bouza. URBANISMO / Antonio Hernández Rios / ECG

El debate sobre la vivienda en Canarias

La decisión llega en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda en Canarias, donde el aumento de los precios del alquiler y la escasez de oferta se han convertido en uno de los principales problemas sociales.

Aunque el Archipiélago no recibirá estos fondos vinculados a las zonas tensionadas, el Gobierno central mantiene otras líneas de financiación y programas estatales relacionados con vivienda.