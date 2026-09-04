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España propone a la UE crear un impuesto especial para petroleras y gasistas para combatir el cambio climático

La vicepresidenta Aagesen envía a la Comisión Europea un plan para reforzar la respuesta europea contra los riesgos climáticos y pide crear un fondo europeo financiado con un gravamen a los beneficios del petróleo y el gas y con deuda comunitaria

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España).

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

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David Page

David Page

Madrid

España diseña un ‘megaplán’ para que la UE se rearme para combatir el cambio climático. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha enviado a la Comisión Europea una propuesta para reforzar la respuesta europea frente a los riesgos climáticos. Una propuesta que incluye la creación de un impuesto específico sobre los beneficios de petroleras y compañías gasistas para financiar las políticas necesarias contra el cambio climático.

La propuesta plantea un “enfoque integral” para anticipar y evaluar los riesgos climáticos, incorporar medidas de resiliencia en la planificación y las decisiones de inversión, reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias y crear las condiciones financieras necesarias para acelerar la adaptación en toda Europa.

España quiere impulsar la creación de un Fondo Europeo específico para la Adaptación al Cambio Climático, dotado de nuevos recursos, incluido un gravamen europeo para la Resiliencia Climática sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas bajo el principio de “quien contamina paga”. Otras opciones que plantea el Ejecutivo español pasan para financiar el nuevo fondo pasarían por utilizar instrumentos de deuda europeos.

En este sentido, la propuesta española -remitida por carta por la vicepresidenta Aagesen al comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra- reclama que la UE levente “instrumentos financieros comunes para reforzar la resiliencia climática”, como podría ser un sistema europeo de reaseguro público-privado que ayudara a cubrir las érdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos y eventos relacios con el clima. “Esto podría abordarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds)”, apuntan fuentes gubermanentales.

España propone establecer un Sistema Permanente de Respuesta ante Emergencias Climáticas, con la creación de un mecanismo europeo de despliegue rápido con recursos compartidos. La propuesta española por que la UE establezca la obligación de que todo los procesos de planificación y toma de decisiones públicas evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos y también que las inversiones privadas interioricen esos riesgos vinculados a la emergencia climática. El objetivo es que las políticas públicas y las inversiones privadas “no sólo no dañen, sino que también evalúen e integren los riesgos climáticos y refuercen las capacidades de adaptación”.

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Fuente: El Periódico

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