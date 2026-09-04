El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades

El Gobierno ha dado un paso pendiente desde el año 2014, cuando caducó el actual modelo de financiación autonómica. Con solo el voto a favor de Cataluña y Canarias —el resto de las comunidades autónomas se opuso, incluso dos del PSOE— el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado un nuevo sistema que todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso antes de que entre en vigor, que Moncloa quiere que sea en enero de 2027. La Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso al frente, intentó hacer un boicot, pero las autonomías del PP se desentendieron del plantón y acudieron a la reunión del CPFF para expresar su no rotundo a un modelo, sostienen, hecho a la medida de Cataluña por Esquerra Republicana.

En caso de que este nuevo modelo salga adelante, que dependerá de si el Gobierno recibe el apoyo de la mayoría absoluta en las Cortes, la financiación autonómica se incrementaría el próximo año en casi 21.000 millones de euros con respecto al sistema vigente.

El modelo, en todo caso, nace cojo porque todas las comunidades autónomas, salvo dos, han votado en contra. Al Gobierno le bastaba con que solo apoyara su sistema un territorio, pues su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se eleva al 50%. Rechazaron la nueva financiación las demás autonomías, las del PP en bloque y hasta dos gobernadas por el PSOE: Asturias y Castilla-La Mancha. Además, no está claro que Moncloa tenga el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso, pues Junts no está por la labor de apoyar la reforma que acaba de echar a andar.

Tras la reunión, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, censuró la «falta de sentido de Estado» por parte del Gobierno central por mantener un modelo de financiación autonómica pese al rechazo de todas las autonomías salvo Cataluña y Canarias. La primera, dijo, lo apoya porque es la «promotora» del modelo, y Canarias, precisó, se unió «por motivos que no tienen que ver con el sistema de financiación».

«No se modificó nada, ninguna coma, de la propuesta inicial del Gobierno. Nos parece increíble que, pese a la oposición de todas las comunidades autónomas, el Gobierno intente seguir adelante con esta reforma del sistema de financiación hecha a medida de quien la propone», ha insistido a la conclusión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Corgos sostiene que la negociación no fue ni «justa ni igualitaria» desde su comienzo, «porque aquí hubo unos que negociaron aportando directamente propuestas al ministerio, enviando números y teniendo capacidad de forzar inclusiones en el modelo con información privilegiada previa, y hubo otros que nos encontramos un plato cocinado».

Además, ve pocas posibilidades de poder incluir modificaciones en la tramitación parlamentaria porque los números «están cerrados» y «el Gobierno está en manos de sus socios para seguir gobernando». En todo caso, la Xunta va a «luchar» para que la propuesta no salga adelante en el Congreso, donde la ley tiene un camino complicado después de que Junts anunciase que presentará una enmienda a la totalidad porque no prevé un concierto económico para Cataluña.

Si prospera la propuesta, el sistema ganará casi 21.000 millones de euros en 2027 para llegar a un total de 224.507. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el 60% del incremento se lo lleva Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686 millones) y la Comunidad Valenciana (3.669 millones). A Galicia le corresponderá el próximo año el 2,8% de este extra: 587 millones más respecto al modelo vigente. Pero son cifras con las que no está de acuerdo la Xunta, pues sus estimaciones apuntan a 405 millones de aportación adicional. Corgos considera que el nuevo modelo hace que la comunidad pase de estar ligeramente financiada por encima de la media a ser «la tercera peor financiada de todas», con lo que la está «condenando a la infrafinanciación», y «los gallegos no lo van a aceptar».

La propuesta de Hacienda prevé dotar a las comunidades autónomas de 20.975 millones adicionales, sobre todo gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA, que pasarían del 50% actual al 55% y al 56,5%, respectivamente. El modelo parte de un nuevo cálculo de la población ajustada, al que se aplican diversos ajustes, incluido un nuevo fondo climático y la posibilidad de ingresar el 5% del IVA generado por las pymes en su territorio.

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En su momento, Hacienda argumentó que ninguna comunidad recibiría menos recursos con el nuevo modelo que con el actual, al tiempo que ofreció la opción de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta para recibir los ingresos en tiempo real.