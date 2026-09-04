El Mundial dispara un 70,6% el gasto de los jóvenes en bares y un 43,3% los pedidos de comida online

El Mundial de fútbol no solo ha vuelto a llenar bares y restaurantes. También ha impulsado los pedidos de comida a domicilio. Los partidos de la selección española durante la competición provocaron un aumento del 36,3% del gasto presencial en bares respecto a un día equivalente del año anterior, mientras que el gasto en restauración realizado a través de canales digitales creció todavía más, un 43,3%, según un análisis de CaixaBank Research al que ha tenido acceso ELPERIÓDICO.

El efecto fue especialmente intenso entre los jóvenes. Durante las horas en torno a los encuentros de España, su gasto en bares se disparó un 70,6%, reflejando el impacto que tienen los grandes acontecimientos deportivos sobre los hábitos de consumo y ocio.

El estudio, incluido en el último informe Focus de CaixaBank Research, se ha elaborado a partir de datos anonimizados (es decir, con datos personales eliminados) del gasto realizado con las tarjetas emitidas por CaixaBank. La comparación se realiza entre las horas próximas a los partidos de la selección española en el Mundial de 2026 y un día equivalente del año anterior.

Los resultados dibujan una doble realidad. Por un lado, el fútbol mantiene su capacidad para movilizar a los aficionados hacia el consumo presencial y convertir los partidos en una oportunidad para bares y establecimientos de restauración. Por otro, el comercio digital ha ganado suficiente peso como para que una parte creciente de los seguidores prefiera seguir el encuentro desde casa y pedir comida a través de plataformas online.

Del bar al pedido a casa

La subida del gasto presencial fue particularmente relevante entre los consumidores más jóvenes, mientras que el aumento de los pedidos digitales fue más generalizado entre los distintos grupos de edad, aunque también fueron los jóvenes quienes registraron el mayor incremento.

Para Oriol Aspachs y Eduard Alcobé, autores del análisis de CaixaBank Research, el comportamiento durante el Mundial refleja cómo las nuevas formas de consumo no sustituyen necesariamente a las tradicionales. Ambas pueden crecer simultáneamente cuando se produce un acontecimiento con una elevada capacidad de convocatoria.

El dato adquiere especial relevancia en un contexto de fuerte crecimiento del turismo y del consumo durante los meses de verano. España recibió en julio 11,5 millones de turistas internacionales, mientras que su gasto alcanzó los 18.218 millones de euros, un 10,9% más que un año antes, según la Encuesta de Gasto Turístico del INE. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 218 euros.

En el caso de Catalunya, uno de los principales destinos turísticos del país, el gasto de los visitantes internacionales alcanzó los 3.707 millones de euros en julio, un incremento del 13% interanual. La comunidad concentró el 20,4% del gasto turístico internacional realizado en España durante ese mes.

Aunque los datos de CaixaBank Research se refieren específicamente al comportamiento de los consumidores durante los partidos de la selección y no permiten atribuir al Mundial el conjunto de la evolución del consumo, sí muestran hasta qué punto los grandes eventos deportivos pueden modificar temporalmente dónde y cómo gastan los hogares.

Internet cambia la forma de comprar

El análisis de CaixaBank Research sitúa este fenómeno dentro de una transformación más amplia del consumo español. El comercio electrónico dio un salto durante la pandemia y, desde entonces, el peso del gasto realizado por canales digitales ha ganado casi diez puntos porcentuales respecto a 2019.

El avance, según la entidad, se ha producido tanto en ciudades como en zonas rurales y en todos los niveles de renta. La edad, sin embargo, continúa marcando una diferencia sustancial.

Los jóvenes son el grupo que destina una mayor proporción de su gasto al canal digital y, además, el que ha experimentado una transformación más intensa de sus hábitos. En el extremo contrario, las personas de mayor edad apenas han modificado su comportamiento: el gasto online sigue representando menos del 10% de su gasto total.

El cambio parece, además, tener un componente generacional. Los jóvenes actuales compran más por internet que los jóvenes anteriores a la pandemia y quienes pertenecían a las generaciones más digitalizadas hace unos años mantienen una mayor propensión a comprar online conforme cumplen años.

La moda lidera el cambio

El sector en el que el comercio electrónico ha alcanzado una mayor penetración es la moda. Jóvenes y adultos realizan ya alrededor de un tercio de su gasto en este ámbito a través de canales digitales, según CaixaBank Research.

Además, alrededor del 20% de los jóvenes y adultos realizan más de la mitad de sus compras de moda por internet, lo que evidencia hasta qué punto una parte de los consumidores ha convertido el canal digital en su principal vía de compra. Incluso entre las personas mayores se observan cambios: cerca del 8% de sus compras de moda ya se realizan online.

En restauración, supermercados y alimentación, la penetración digital también ha aumentado, aunque continúa siendo inferior a la observada en la moda. Precisamente por eso, el efecto detectado durante el Mundial resulta significativo: España sigue celebrando el fútbol en los bares, pero cada vez pide más comida por internet para verlo desde casa.

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Los datos apuntan, en definitiva, a una transformación que va más allá de una competición deportiva. Los grandes partidos pueden disparar el consumo durante unas horas, pero el informe de CaixaBank Research muestra que, de fondo, la manera de comprar de los españoles está cambiando de forma cada vez más profunda.