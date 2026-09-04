Es oficial en el BOE: la ayuda que paga hasta el 100% del alquiler y 300 euros extra al mes a este colectivo vulnerable

El Gobierno contempla en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una ayuda dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género. La medida busca facilitarles el acceso a un nuevo hogar para que puedan alejarse de sus agresores cuando no dispongan de los recursos económicos necesarios para hacerlo.

El objetivo es encontrar una solución habitacional inmediata para distintos colectivos vulnerables. Entre ellos se encuentran:

Víctimas de violencia de género y sexual

Personas desahuciadas

Personas en emergencia habitacional, chabolismo o infravivienda

Personas sin hogar

Familias monoparentales o monomarentales

La ayuda puede llegar a cubrir el 100% de la renta, siempre dentro de los límites establecidos por el programa.

Hasta 1.000 euros para el alquiler y 300 euros más para los gastos

El límite de la ayuda para una vivienda completa es de hasta 1.000 euros mensuales. Cuando se opta por alquilar únicamente una habitación, el máximo se sitúa en 600 euros al mes. Las comunidades autónomas pueden elevar esos topes en determinadas circunstancias cuando exista una necesidad urgente y así lo justifiquen los precios de la vivienda de la zona.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda / MIVAU

Además de pagar el alquiler, el programa contempla hasta 300 euros adicionales cada mes para gastos de mantenimiento, comunidad, seguros y suministros básicos, incluidos el agua, la electricidad y el acceso a internet. En todos los casos, esta cantidad no puede superar el coste real de esos gastos.

La ayuda puede concederse durante un periodo máximo de cinco años, aunque la duración concreta dependerá de la convocatoria y de las condiciones de cada beneficiario.

Requisitos para acceder a la ayuda

No basta con encontrarse en una situación económica complicada. El programa establece una serie de condiciones. La vivienda o habitación debe ser o convertirse en la residencia habitual y permanente del beneficiario y existen límites de ingresos y de renta del alquiler.

Así puedes acceder a esta ayuda / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

En el caso de las personas que acceden por una situación de especial vulnerabilidad, también se tendrá que acreditar la circunstancia que da derecho a la ayuda.

La gestión de la ayuda corre a cargo de las comunidades autónomas, que son las encargadas de desarrollar y tramitar estas ayudas, por lo que los requisitos concretos, las convocatorias y la documentación pueden variar según el territorio.

Para una persona que necesite acogerse a esta protección, el primer paso será acudir a los servicios sociales de su comunidad o ayuntamiento o al organismo autonómico de vivienda, donde podrán indicarle la convocatoria disponible y la documentación necesaria para acreditar su situación.

El Plan Estatal fija el marco general y financia las actuaciones, mientras que su ejecución se descentraliza.