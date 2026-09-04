Reposta con inteligencia: descubre las gasolineras con los precios más bajos en Las Palmas este viernes 4 de septiembre

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 4 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, CARLOS V (INGENIO km 1), donde la gasolinera DISA CARRIZAL tiene la Gasolina 95 a 1,259€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,259€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,409€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,419€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el diésel está a 1,409€ el litro. La segunda mejor opción está en Gáldar, a 1,419€ el litro en PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,349€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 4 de septiembre, está en Ingenio, CARLOS V (INGENIO km 1), en la estación DISA CARRIZAL, donde está a 1,259€ el litro. La otra opción está en Ingenio, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, a 1,259€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,387€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,387€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,437€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,437€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio REPSOL en acceso Aeropuerto de Lanzarote, a 1,519€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6 de Arrecife a 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,439€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,459€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 4 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,329€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,349€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,394€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Gueldera, la estación de servicio BP LA HONDURA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,507€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,387€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 4 de septiembre está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,439€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,439€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 1,289€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,289€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,399€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 4 de septiembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,439€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,439€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/09/2026 8:05:57]